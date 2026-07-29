Chivas recupera a Omar Govea antes de visitar al Puebla

Sandoval y Camberos no estarán disponibles debido a sus compromisos con la sub 20. Este será el último compromiso del Rebaño antes de iniciar su participación en la Leagues Cup

Las Chivas del Guadalajara se preparan para su próximo compromiso dentro de la jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga MX frente a la Franja del Puebla, en un duelo que ha generado gran expectativa, agotando ya las entradas en el Estadio Cuauhtémoc.

A pesar de los esfuerzos por contar con plantel completo, el técnico Gabriel Milito enfrenta un panorama mixto respecto a la disponibilidad de sus jugadores. La principal novedad en el campamento rojiblanco es la recuperación de Omar Govea. El mediocampista, quien se ausentó del encuentro ante los Bravos de Juárez por molestias musculares, ha comenzado a integrarse a los entrenamientos de manera paulatina.

Aunque Govea ha ido incrementando la intensidad en las prácticas, aún no es un hecho que pueda ser titular este viernes. El cuerpo técnico evaluará su evolución en las próximas horas para determinar si está en condiciones de iniciar o si se le reservará para evitar una recaída.

Ausencias y convocatorias

A pesar de que el club logró retener a los cuatro futbolistas que estaban citados para el Juego de Estrellas en Charlotte, Chivas sigue lidiando con bajas importantes:

Santiago Sandoval y Hugo Camberos: Ambos elementos siguen fuera de la convocatoria tras su participación con la selección sub 20 y no estarán disponibles para el partido en la capital poblana. De hecho, Sandoval se reintegrará al Rebaño, pero solo para ser intervenido, debido a una lesión en la mano sufrida en el juego ante Costa Rica dentro del Premundial de la especialidad. Aún se desconoce el tiempo en el que estará de baja.

Retenciones clave: El equipo logró evitar la salida de elementos importantes para el All-Star Game, buscando llegar con la mayor fuerza posible al cierre de esta etapa del torneo. La escuadra contará con Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Bryan González para el partido en la Angelópolis.

Este encuentro ante Puebla marcará el último compromiso de Chivas en la Liga MX antes de hacer una pausa para participar en la Leagues Cup. En el torneo binacional, el Rebaño tiene programados enfrentamientos de alto nivel contra el FC Dallas y el Seattle Sounders.

TE PUEDE INTERESAR: