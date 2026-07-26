LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 4 hoy 25 de julio desde Gran Bretaña

Sigue en vivo lo mejor del LIV Golf en la multiplataforma de Claro Sports

La temporada 2026 del LIV Golf llega a una de sus últimas jornadas con la cuarta y última ronda del LIV Golf Reino Unido, torneo que se disputa en el JCB Golf & Country Club de Rocester, Staffordshire, Inglaterra. Después de cuatro días de competencia, los jugadores afrontan la ronda definitiva en busca de cerrar el torneo con una buena posición y sumar puntos importantes en la recta final del calendario.

La competencia reunió a 57 jugadores, 13 equipos y cinco invitados especiales bajo el formato de cuatro rondas y 72 hoyos en modalidad stroke play. El torneo representa la décima parada de la temporada y la tercera visita consecutiva del circuito al JCB Golf & Country Club.

Con la definición del campeonato en marcha, la Ronda 4 marcará el cierre de una nueva fecha del calendario internacional, con jugadores que también llegaron al torneo después de participar en el Open Championship, entre ellos Lucas Herbert, quien terminó dentro de los diez mejores del major.

¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Gran Bretaña 2026?

México cuenta con dos representantes en el torneo: Abraham Ancer y Carlos Ortiz, ambos integrantes de Torque GC.

¿Quién transmite en vivo el torneo de LIV Golf y dónde ver por TV y online?

Disfruta el LIV Golf Gran Bretaña 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports:

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