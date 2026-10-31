Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 Dakar 2026 en vivo: resultado natación finales varonil y femenil en directo

Dakar 2026 presenta cuatro finales de natación este lunes 2 de noviembre: 100 metros libre y 200 metros pecho en ambas ramas. Sigue los resultados y las medallas por Claro Sports

¡Cuatro medallas de oro buscan dueño en la piscina de Dakar 2026! Sigue en vivo las finales del Día 2 de natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud este lunes 2 de noviembre, con pruebas en las ramas varonil y femenil.

La jornada incluye las finales de los 100 metros estilo libre femenil y varonil, donde la salida, los virajes y el cierre pueden marcar la diferencia. También se disputarán los títulos de los 200 metros pecho en ambas ramas, con los nadadores clasificados en busca de un lugar en el podio.

El Centro Acuático del Complejo Tour de l’Oeuf recibe esta jornada de finales en Senegal, sede de los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en África. ¡Sigue Claro Sports y disfruta las competencias, los resultados y la definición de los nuevos medallistas de Dakar 2026!