Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El elenco ‘Dorado’ recibe a los ‘Amix’ este lunes 2 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Este lunes 2 de noviembre continúa la actividad del Fútbol Profesional Colombiano. Águilas Doradas quiere volver a ser parte de los 8, tiene una oportunidad de oro, ya que recibe a un Fortaleza ya sin chances matemáticas de jugar cuadrangulares. Todos los detalles de este compromiso están en Claro Sports.
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Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Sebastián Rodríguez, Dylan Lozano, Nicolás Lara; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte: Javier Mena, Matías Ramírez y Antony Vásquez.
Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas; Mariano Vásquez, Leonardo Pico, Santiago Vivas, Jhoiner Salas; Juan David García y Franco Pulicastro.
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Últimos partidos de Águilas Doradas
- 27.10.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas.
- 23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas | Fecha 16.
- 18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima | Fecha 15.
- 13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas | Fecha 7.
- 09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas | Fecha 14.
Últimos partidos de Fortaleza
- 29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza.
- 25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.
- 20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza | Fecha 15.
- 11.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-2 Fortaleza (9-8 en penales para SFE) | Octavos de Copa.
- 08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.