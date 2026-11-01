Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El elenco ‘Dorado’ recibe a los ‘Amix’ este lunes 2 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Posibles formaciones Águilas Doradas Vs Fortaleza/ Claro Sports.

Este lunes 2 de noviembre continúa la actividad del Fútbol Profesional Colombiano. Águilas Doradas quiere volver a ser parte de los 8, tiene una oportunidad de oro, ya que recibe a un Fortaleza ya sin chances matemáticas de jugar cuadrangulares. Todos los detalles de este compromiso están en Claro Sports.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Sebastián Rodríguez, Dylan Lozano, Nicolás Lara; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte: Javier Mena, Matías Ramírez y Antony Vásquez.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas; Mariano Vásquez, Leonardo Pico, Santiago Vivas, Jhoiner Salas; Juan David García y Franco Pulicastro.

Últimos partidos de Águilas Doradas

27.10.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas.

23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas | Fecha 16.

18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima | Fecha 15.

13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas | Fecha 7.

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas | Fecha 14.

Últimos partidos de Fortaleza

29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza.

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza | Fecha 15.

11.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-2 Fortaleza (9-8 en penales para SFE) | Octavos de Copa.

08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.

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