Racing de Santander vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 11

El Racing recibe al Real Madrid en El Sardinero: los verdiblancos buscan evitar la zona del descenso y los merengues quieren asaltar el liderato

Racing de Santander vs Real Madrid, online el partido de LaLiga | Claro Sports

Alineaciones del Racing de Santander vs Real Madrid para la jornada 11, al momento

El Real Madrid de José Mourinho todavía busca definir el sistema que marcará su identidad durante la temporada. Aunque el 4-2-3-1 aparece como la formación predilecta del entrenador portugués, el Clásico ante el Barcelona mostró que el equipo blanco cuenta con recursos para modificar su disposición según las exigencias del encuentro. La alternativa de un 4-4-2 en fase ofensiva y el repliegue en un 4-5-1 reflejan una intención de ganar solidez sin renunciar a la capacidad de generar peligro. El desafío para Mourinho consiste en encontrar una fórmula que aporte estabilidad al funcionamiento colectivo y conserve el peso ofensivo de una plantilla que aún necesita afianzar sus mecanismos.

El partido contra el Racing de Santander representa una nueva prueba para esa búsqueda táctica, ya que José Alberto López también suele recurrir al 4-2-3-1 como punto de partida. Este escenario anticipa una batalla estratégica en la zona central, donde el trabajo de los mediocentros y la movilidad de los jugadores entre líneas pueden marcar diferencias. El Real Madrid deberá cuidar los espacios que deje a su espalda y aprovechar las ventajas que surjan en campo rival, mientras que el Racing intentará explotar cualquier desajuste del conjunto merengue. Para Mourinho, el encuentro también será una oportunidad para evaluar alternativas y determinar qué estructura ofrece mejores garantías de cara a los próximos compromisos.

Racing de Santander: Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuël Belocian, Aaron Martín, Iván Martín, Matteo Prati, Sergio Canales, Pablo García, Iñigo Vicente y Yassir Zabiri.

Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuël Belocian, Aaron Martín, Iván Martín, Matteo Prati, Sergio Canales, Pablo García, Iñigo Vicente y Yassir Zabiri. Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

¿A qué hora inicia el Racing de Santander vs Real Madrid hoy 1 de noviembre de 2026?

El Real Madrid afronta su visita al Racing de Santander con el impulso anímico que representa su triunfo en El Clásico ante el Barcelona, un resultado que ahora deberá respaldar con otra victoria para mantenerse en la pelea por el liderato de LaLiga. El equipo de José Mourinho ocupa la tercera posición con 24 puntos, a solo tres unidades del conjunto azulgrana, por lo que un nuevo triunfo podría acercarlo a la cima del campeonato. Sin embargo, los merengues tendrán que superar un compromiso exigente en El Sardinero este domingo 1 de noviembre, ante un rival que buscará aprovechar el apoyo de su afición para frenar a uno de los principales candidatos al título.

El Racing de Santander, por su parte, afronta una prueba de alto nivel en su regreso a Primera División después de 14 años de ausencia. Con 11 puntos, el conjunto verdiblanco se mantiene en la zona media de la clasificación, aunque la corta distancia respecto a los puestos de descenso lo obliga a sumar para conservar la tranquilidad en su primera temporada de vuelta en la élite. La escuadra cántabra intentará aprovechar cualquier desajuste del Madrid para dar la sorpresa y conseguir tres puntos de gran valor ante su público. Además, el encuentro permitirá medir el crecimiento del Racing frente a un rival que llega con la confianza a tope y la obligación de confirmar sus aspiraciones al título.

México : 09:15 horas.

: 09:15 horas. Centroamérica : 09:15 horas.

: 09:15 horas. Estados Unidos: 10:15 horas ET, 07:15 horas PT.

10:15 horas ET, 07:15 horas PT. Colombia : 10:15 horas.

: 10:15 horas. Argentina: 12:15 horas.

¿Dónde ver el Racing de Santander vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

¡La lucha por el liderato de LaLiga tiene una cita imperdible! El Real Madrid afronta este domingo 1 de noviembre una complicada visita al Racing de Santander en el Campos de Sport de El Sardinero, en un duelo correspondiente a la jornada 11 que promete emociones y puntos fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes. En Claro Sports podrás seguir cada detalle de este enfrentamiento a través de nuestro minuto a minuto, con el registro de goles, las estadísticas, las acciones más peligrosas y todas las incidencias del encuentro, además de las noticias y el análisis que te acercarán a lo más relevante dentro y fuera del terreno de juego. ¡Vive la pasión de LaLiga con nosotros y sigue cada instante de este gran partido!