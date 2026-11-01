Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 Dakar 2026 en vivo: resultado natación finales varonil y femenil en directo

Dakar 2026 celebra cuatro finales de natación este martes 3 de noviembre: 100 metros dorso y pecho en las ramas varonil y femenil. Sigue la lucha por las medallas con Claro Sports

¡La lucha por las medallas continúa en Dakar 2026! Vive en vivo las finales del Día 3 de natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud este martes 3 de noviembre, con cuatro pruebas en las ramas femenil y varonil.

La jornada comienza con las finales de los 100 metros dorso femenil y varonil, donde los nadadores buscarán completar el recorrido con los mejores tiempos para alcanzar el podio. Después llegarán las finales de los 100 metros pecho en ambas ramas, con otras dos medallas de oro en disputa.

El Centro Acuático del Complejo Tour de l’Oeuf, en Senegal, recibe a los finalistas para una nueva jornada de definición. La natación de Dakar 2026 celebra su tercer día de competencias y acerca a los jóvenes atletas a su objetivo olímpico. ¡Sigue por Claro Sports las pruebas, los resultados y a los nuevos medallistas!