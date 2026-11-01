Boca Juniors vs River Plate, en vivo la Liga Argentina 2026: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

Todos los detalles de este gran encuentro, los puede seguir a través de Claro Sports.

Directo Boca Juniors Vs River Plate/ Claro Sports.

El fútbol sudamericano se paraliza este domingo 1 de noviembre del 2026. Al montón de grandes compromisos que hay este fin de semana a nivel mundial, se suma la disputa de un nuevo superclásico del fútbol argentino. Boca Juniors oficia como local ante River Plate, La Bombonera se viste de gala para este gran encuentro.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate y dónde ver en vivo hoy, 1 de noviembre del 2026?

Colombia: se puede ver a través de ESPN 2 y Disney+. El partido se podrá ver desde la 01:00 de la tarde.

se puede ver a través de ESPN 2 y Disney+. El partido se podrá ver desde la 01:00 de la tarde. Centro de México: será transmitido a través de Vix. Será a partir de las 12:00 del mediodía.

será transmitido a través de Vix. Será a partir de las 12:00 del mediodía. Argentina: ESPN Premium y TNT Sports Premium. La pelota rodará a las 15:00 hs.

Alineaciones de Boca Juniors y River Plate: así salen a la fecha 15 de la Liga Argentina 2026

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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