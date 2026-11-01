NASCAR Brasil Series, en vivo: la carrera 2 en Chapecó, Fecha 8

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El Autódromo Internacional de Chapecó gozará de las últimas actividades dentro del deporte motor en el país sudamericano. Thiago Camilo marcha como líder de la competencia con 226 puntos, sin embargo Arthur Gama amenaza con superarlo este fin de semana, al contar con 225 unidades, por lo que se vivirá una férrea pelea en Santa Catarina.

La atención también se centrará en lo que haga la colombiana Tatiana Calderón, quien se llevó el triunfo en la pasada carrera en Curvelo, por loque peleará escalar lo más posible dentro del Campeonato de Pilotos en estrás últimas fechas.

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