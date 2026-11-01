Benfica vs Alverca en vivo: horario y dónde ver la jornada 10 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

Te decimos dónde puedes seguir el partido entre dos equipos que han protagonizado la Liga de Portugal en este inicio de campaña

Benfica se ve las caras ante Alverca por la Fecha 10. | Claro Sports.

Duelo entre equipos del Top 10 de Portugal. El SL Benfica se ve las caras en el Estadio Da Luz de la capital portuguesa ante el Alverca en un partido que baja la cortina de la décima fecha del campeonato luso en su campaña 2026-2027.

El Benfica se ubica en el segundo puesto de la clasificación con 22 unidades, si bien puede sumar tres para alcanzar los 25, aún está ‘lejos’ de la cima que mantiene el Porto y su paso perfecto (10 triunfos en 10 juegos).

Por su parte, el Alverca se ubica en el décimo escalón de la tabla general. El equipo que fungirá como visitante acumula 11 unidades producto de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, números que lo ubican en la medianía, pero sin pensar en temas de descenso. De hecho, un triunfo los alejaría más y más de esta situación.

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A este encuentro, Las Águilas llegan tras sumar un triunfo sobre Santa Clara, mientras que Alverca arriba tras perder por la mínima diferencia ante el Arouca en la jornada 9 de la Primeira Liga de Portugal.

Con todo lo anterior, tenemos en frente un duelo atractivo que seguramente tendrá bastante actividad en las áreas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Benfica vs Alverca por la jornada 10 de la Liga de Portugal 2026?

El partido entre Benfica y Alverca de la jornada 10 de la Primeira Liga de Portugal se celebrará en el Estadio Da Luz el lunes 2 de noviembre en punto de las 14:15 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios.

Centroamérica: 14:15 horas.

14:15 horas. Colombia: 15:15 horas.

15:15 horas. Argentina: 17:15 horas.

17:15 horas. Estados Unidos (ET): 16:15 horas.

16:15 horas. Estados Unidos (PT): 13:15 horas.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido entre Benfica y Alverca se podrá disfrutar a través de Claro Sports Premium, cuya transmisión arrancará a las 14:05 horas, diez minutos antes del inicio del encuentro. La cobertura incluirá los detalles previos al compromiso y todas las acciones del duelo correspondiente a la jornada 10.

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Antecedentes del Benfica vs Alverca en la Liga de Portugal

Benfica y Alverca cuentan con antecedentes en la Primera División de Portugal, aunque sus enfrentamientos han sido poco frecuentes debido a las temporadas que el Alverca pasó fuera de la máxima categoría. El conjunto de Lisboa ha sido uno de los protagonistas históricos del fútbol portugués, mientras que su rival regresó a la élite después de más de dos décadas de ausencia.

El historial entre ambos clubes se remonta a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, cuando coincidieron en la máxima categoría. Sus enfrentamientos volvieron a cobrar relevancia con el ascenso del Alverca para la temporada 2025-26.

El historial de enfrentamientos favorece al Benfica, que registra ocho victorias, un empate y tres derrotas en 12 partidos de la Liga de Portugal. Además, el conjunto de Lisboa acumula seis triunfos consecutivos sobre el Alverca. En su encuentro más reciente, disputado el 8 de febrero de 2026, Benfica se impuso por 2-1, mismo marcador que consiguió el 31 de agosto de 2025.

Benfica 2-1 Alverca | 8 febrero 2026

Alverca 1-2 Benfica | 31 agosto 2025

Benfica 2-0 Alverca | 28 marzo 2004

Alverca 0-3 Benfica | 9 noviembre 2003

Alverca 1-3 Benfica | 24 febrero 2002

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 10 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con la página especializada caliente.mx, Benfica tiene un momio de -667, el empate uno de +630 y el triunfo del Alverca +1,700. Por lo que, si apuestas 1,000 pesos te llevarías: