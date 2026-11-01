Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 Dakar 2026 en vivo: resultado voleibol de playa finales varonil y femenil en directo

Dakar 2026 define el oro del voleibol de playa este miércoles 4 de noviembre, con finales varonil y femenil. Sigue los partidos y conoce a los campeones juveniles por Claro Sports

¡El oro se define sobre la arena de Dakar 2026! Sigue en vivo las finales de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos de la Juventud este miércoles 4 de noviembre, con los encuentros que decidirán a las parejas campeonas en las ramas varonil y femenil.

La jornada incluye las finales por el oro de ambos torneos. Después de superar la fase de grupos y las rondas de eliminación directa, las duplas buscarán cerrar su participación con un lugar en el podio de Dakar 2026.

Saly Beach West, en Senegal, será el escenario de los últimos remates, bloqueos y defensas de la competencia. La coordinación entre compañeros y la precisión en cada punto acompañarán la lucha por las medallas. ¡Disfruta por Claro Sports los partidos, los resultados y la coronación de los campeones juveniles!