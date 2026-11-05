Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado atletismo finales día 1 en directo

La primera jornada estará marcada por las pruebas de velocidad, además de las primeras finales de campo y pista

Sigue las acciones del atletismo, en vivo. | Claro Sports

El atletismo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 comienzan este 8 de noviembre en el Stade Iba Mar Diop de Dakar, escenario que recibirá a los jóvenes representantes de diferentes países en busca de las medallas. La primera jornada estará marcada por las pruebas de velocidad, además de las primeras finales de campo y pista, que darán inicio a la disputa por los lugares del podio en una de las disciplinas del programa olímpico.

Los atletas tendrán la oportunidad de demostrar el resultado de meses de preparación, esfuerzo y disciplina, con el objetivo de superar sus marcas, vencer a sus rivales y alcanzar lo más alto del podio. Cada prueba pondrá a prueba sus capacidades físicas y técnicas en la búsqueda de las medallas de Dakar 2026. Toda la actividad del atletismo se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que llevará a los aficionados las competencias y los resultados de los Juegos Olímpicos de la Juventud.