Estrella Roja vence al Inter Escaldes con insólito autogol en el último suspiro en la Conference League

El conjunto de Belgrado consiguió la victoria en la Conference League gracias a un disparo que pegó en el poste y rebotó en el portero Javi Díaz al minuto 90+2

Yuta Nakayama provoca el gol de la victoria | Reuters

Un autogol en el tiempo de compensación le permitió al Estrella Roja de Belgrado conseguir una victoria de 2-1 sobre el Inter Club Escaldes, en la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Conference League. El conjunto serbio tuvo que remontar el marcador y encontró el triunfo al minuto 90+2, cuando un disparo de Yuta Nakayama se estrelló contra el poste, rebotó en el portero Javi Díaz y terminó dentro de la portería. El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Aleksandar Katai, luego de una falta sobre el mexicano Anwar Hernández que provocó la anulación de un gol tras la intervención del VAR.

El Estrella Roja comenzó con mayor presencia en el área rival y generó sus primeras oportunidades por conducto de Aleksandar Katai, quien tuvo dos remates durante los primeros cinco minutos. Sin embargo, el Inter Escaldes respondió con llegadas de Faysal Chouaib y Souleymane Sidibé, quienes estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 15. El conjunto de Andorra consiguió equilibrar las acciones y obligó a los locales a buscar espacios para superar su defensa.

La primera jugada que cambió el rumbo del encuentro llegó al minuto 32, cuando Aleksandar Katai consiguió mandar el balón a las redes, pero su anotación fue anulada después de una revisión del VAR. El futbolista serbio cometió una falta sobre el mexicano Anwar Hernández, acción que provocó que el árbitro invalidara el gol. La situación se complicó para el Estrella Roja al minuto 35, cuando Katai recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores.

El Inter Escaldes intentó aprovechar la superioridad numérica antes del descanso y encontró en Anwar Hernández a uno de sus principales generadores de oportunidades. Al minuto 42, el mexicano asistió a Maurizio Pochettino, quien sacó un remate desde el centro del área que pasó cerca del poste izquierdo. A pesar de las oportunidades de ambos conjuntos, la primera mitad terminó sin anotaciones, con el Estrella Roja obligado a disputar el complemento con un hombre menos.

Para la segunda parte, el conjunto serbio realizó tres modificaciones con los ingresos de Bamba Dieng, Osman Bukari y Derrick Luckassen, en busca de recuperar el control del partido. Sin embargo, la ventaja numérica del Inter Escaldes desapareció al minuto 51, cuando Domingo Berlanga recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Con ambos equipos reducidos a diez futbolistas, el encuentro recuperó el equilibrio y comenzaron a aparecer más espacios en las dos áreas.

El Inter Escaldes consiguió romper el empate al minuto 62 gracias a Borja Arellano, quien había ingresado cuatro minutos antes en sustitución de Souleymane Sidibé. El atacante recibió un centro de Maurizio Pochettino y definió con la pierna izquierda desde corta distancia para colocar el 0-1. La anotación puso contra las cuerdas al Estrella Roja, que necesitaba reaccionar y comenzó a adelantar sus líneas con las incorporaciones de Mirko Ivanic y Vladimir Lucic.

La respuesta de los locales llegó al minuto 80, apenas unos segundos después del ingreso de Vladimir Lucic, quien sustituyó al lesionado Bamba Dieng. El atacante aprovechó una asistencia de Rade Krunic y remató con la derecha desde el centro del área para colocar el balón en la escuadra y establecer el 1-1. La anotación impulsó al Estrella Roja, que estuvo cerca de completar la remontada al minuto 86, cuando Osman Bukari estrelló un disparo contra el poste derecho y Lucic exigió una intervención del guardameta Javi Díaz.

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Cuando el empate parecía definitivo, el Estrella Roja encontró el gol de la victoria al minuto 90+2 mediante una jugada que terminó en autogol de Javi Díaz. Después de una falta, Mirko Ivanic tuvo un remate bloqueado y Yuta Nakayama sacó un disparo de zurda desde fuera del área. La pelota golpeó el poste izquierdo, rebotó en el arquero del Inter Escaldes y cruzó la línea de gol para sellar el 2-1 definitivo. Así, el conjunto de Belgrado completó una remontada en los últimos minutos, después de jugar buena parte del encuentro sin Katai y superar la resistencia de un rival que había tomado la ventaja en el complemento.