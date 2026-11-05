El ‘Estilo de Bruselas’ sacude la Europa League: Anderlecht doblega al Red Bull Salzburg

El Royal Sporting Club Anderlecht venció al Red Bull Salzburg por la mínima, pese a que el equipo de Bruselas sufrió la anulación de un gol en el VAR

Anderlecht vence al Salzburg en casa | Reuters

El Royal Sporting Club Anderlecht aprovechó la localía en Bruselas este 5 de noviembre para sumar tres puntos fundamentales en su pelea por clasificar a la siguiente ronda de la Europa League, tras una victoria de 2-0 frente al Red Bull Salzburg. El resultado cambió por completo el panorama en la competencia del ‘Viejo Continente’, debido a que la clasificación todavía se mantiene muy ajustada tras las primeras cuatro jornadas de la fase de liga.

El enfrentamiento en el Lotto Park puso frente a frente dos filosofías distintas de entender el fútbol. Les Mauves apostaron por la tradición del ‘Estilo de Bruselas’ con un esquema 4-3-3, basado en el juego por las bandas, las combinaciones con un mediocampo creativo, la técnica individual y la pausa para desarmar los bloques defensivos de un rival que llegó con la misma necesidad de sumar los tres puntos.

Los Toros Rojos, por su parte, prefirieron el 4-2-3-1, fieles a su identidad del ‘Gegenpressing‘, con transiciones rápidas y un planteamiento vertical para provocar los errores del rival. Sin embargo, el apoyo de la afición belga resultó fundamental para inclinar la balanza a favor de los locales.

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El encuentro tuvo pocas acciones claras de gol, aunque el resultado pudo ser todavía más abultado de no ser por la intervención del VAR, que anuló dos tantos al Anderlecht en la recta final del partido. La necesidad del Red Bull Salzburg de buscar el empate lo llevó a arriesgar más, pero el conjunto austriaco perdió el control del encuentro conforme avanzaron los minutos de la segunda parte.

El Anderlecht tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró en Christian Zawieschitzky a su primer obstáculo, luego de que el guardameta del Red Bull Salzburg evitó el gol ante un remate de Danylo Sikan al minuto 7. La insistencia de los locales tuvo recompensa al 20′, cuando Ludwig Augustinsson cobró un tiro libre con la pierna izquierda y colocó el balón en la escuadra para firmar el 1-0. La anotación permitió a Les Mauves asumir el control del encuentro, ante un conjunto austriaco que intentó responder con transiciones rápidas y mayor presencia en campo contrario. Antes del descanso, Lukás Ambros tuvo una oportunidad para ampliar la ventaja con un disparo desde el centro del área al 41′, pero Zawieschitzky volvió a intervenir para evitar el segundo tanto.

Tras el descanso, el Red Bull Salzburg adelantó sus líneas en busca del empate y encontró algunos espacios para inquietar a la defensa belga. Gaoussou Diakite probó los reflejos del guardameta del Anderlecht al 55′, mientras que Haris Tabakovic tuvo una oportunidad inmejorable al 71′, pero su remate de cabeza no encontró el destino esperado. Los visitantes no consiguieron capitalizar sus aproximaciones y dejaron que el reloj avanzara sin modificar el marcador.

La recta final tuvo como protagonista al VAR, que intervino en dos ocasiones para impedir que el Anderlecht ampliara su ventaja. Primero, al 74′, un autogol de Leandro Morgalla terminó anulado por decisión arbitral, mientras que apenas dos minutos después el videoarbitraje invalidó otro tanto de los belgas por fuera de juego. Pese a las dos anotaciones que no subieron al marcador, Les Mauves no perdieron la iniciativa y aprovecharon los espacios que dejó el Salzburg en su intento por rescatar el empate. Al 90′, Marten Winkler culminó un contraataque con un remate de izquierda al centro de la portería, tras una asistencia de Oliver Antman, para establecer el 2-0 definitivo.

El Anderlecht selló una victoria por 2-0 en el Lotto Park, con una actuación que confirmó la solidez y efectividad de su propuesta futbolística, además de complicar el panorama del Red Bull Salzburg en la Europa League. Con este resultado, los Toros Rojos se quedan con cuatro puntos, mientras que Les Mauves alcanzan las seis unidades. Sin embargo, la posición de ambos clubes en la clasificación todavía está por definirse, a la espera de que concluya la jornada 4 del torneo.