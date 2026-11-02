Midtjylland vs Ajax, en vivo: transmisión de la Conference League 2026, jornada 3

El Ajax visita Dinamarca con la misión de conseguir su segunda victoria europea, mientras Midtjylland busca su primer triunfo

La UEFA Conference League 2026-27 continúa este jueves 5 de noviembre con el enfrentamiento entre Midtjylland y Ajax, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga. El conjunto danés recibirá al representante de los Países Bajos en un partido que podrá seguirse a través de las pantallas de Claro Sports, con dos equipos que buscarán sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación general.

Ajax llega a este compromiso después de conseguir su primera victoria de la competencia, mientras Midtjylland todavía busca sus primeros tres puntos. El equipo neerlandés intentará aprovechar el resultado de su último encuentro para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, mientras los locales tendrán la oportunidad de recuperarse ante su afición después de un inicio sin victorias.

¿A qué hora inicia la transmisión del Midtjylland vs Ajax hoy 5 de noviembre?

El partido entre Midtjylland y Ajax se disputará este jueves 5 de noviembre de 2026 a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, como parte de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports, donde los aficionados podrán seguir las acciones del partido, los goles y los momentos más importantes del enfrentamiento entre el conjunto danés y el histórico club de Ámsterdam.

Antecedentes y últimos resultados del Midtjylland vs Ajax en la Conference League 2026

Ajax llega a la jornada 3 con tres puntos después de registrar una victoria y una derrota en sus primeros dos partidos. El conjunto neerlandés comenzó su participación con una caída de 2-1 ante Hajduk Split, pero consiguió recuperarse en la segunda fecha con un triunfo de 2-0 frente al Atalanta.

Por su parte, Midtjylland suma un punto de seis posibles, después de empatar 1-1 contra Egnatia en su presentación y perder 1-0 como local frente al Sint-Truidense. Estos resultados colocan al equipo danés ante la necesidad de sumar una victoria para no perder terreno en la clasificación de la fase de liga.

El enfrentamiento del 5 de noviembre será el tercer partido de ambos equipos en esta edición de la Conference League. Por esta razón, únicamente existen dos resultados previos de cada club en la actual fase de liga. Ajax intentará conseguir su segundo triunfo consecutivo, mientras Midtjylland buscará terminar con su racha sin victorias.

¿Dónde ver Midtjylland vs Ajax en Claro Sports y cómo seguir la transmisión en vivo?

Claro Sports llevará a sus pantallas el encuentro entre Midtjylland y Ajax, como parte de su cobertura de las competencias europeas de clubes. Los aficionados podrán disfrutar del partido a través de la transmisión de Claro Sports, sin necesidad de contratar la membresía Premium.

Para seguir el compromiso, los usuarios podrán ingresar a los canales oficiales de Claro Sports y localizar la transmisión correspondiente al partido. La actividad comenzará este jueves 5 de noviembre a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, con los dos equipos en busca de los tres puntos de la jornada.

Además, los aficionados podrán consultar las noticias, resultados y el seguimiento de la UEFA Conference League 2026-27 en www.clarosports.com, donde estará disponible la información sobre la fase de liga y los equipos que buscan avanzar a las rondas de eliminación directa.

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