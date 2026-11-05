Ajax convierte un empate en paliza: cinco goles en 30 minutos ante Midtjylland

Una expulsión antes del descanso cambió el rumbo de un partido que estaba empatado.

Ajax aplastó al Midtyjlland | Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix via REUTERS

Ajax goleó 6-1 al Midtjylland como visitante en la Conference League después de irse al descanso con un empate. La expulsión de Kjell Wätjen al minuto 43 cambió el partido: los neerlandeses aprovecharon la superioridad numérica y marcaron cinco veces entre el 52 y el 82. Tolu Arokodare firmó un doblete y Oscar Gloukh participó en tres de los seis goles.

El primer tanto llegó al minuto 9. Gloukh ejecutó un tiro de esquina y Arokodare cabeceó junto al palo izquierdo para adelantar al Ajax. Davy Klaassen tuvo dos oportunidades de ampliar la ventaja al 19: Nordin Bakker detuvo su primer remate y un defensor bloqueó el segundo, de cabeza.

Midtjylland respondió al 28 con un zurdazo de Friday Etim desde el centro del área. El delantero volvió a amenazar nueve minutos más tarde, cuando cabeceó apenas desviado tras un centro de Rasmus Kristensen. Los daneses habían emparejado el partido, pero perdieron a Wätjen al 43: una falta sobre Abdellah Ouazane le costó su segunda amarilla, apenas ocho minutos después de la primera.

MÁS INFORMACIÓN: Estrella Roja vence al Inter Escaldes con insólito autogol en el último suspiro en la Conference League

Ajax tardó siete minutos del complemento en recuperar la ventaja. Ouazane le dejó el balón de cabeza a Arokodare, que definió de derecha dentro del área para el 2-1. Incluso con diez, Midtjylland tuvo una ocasión para igualar al 57, pero el remate de Julius Emefile fue detenido. Dos minutos después, el propio Arokodare habilitó a Owen Wijndal, que puso el 3-1 con un zurdazo bajo desde un ángulo cerrado.

Wijndal pasó de goleador a asistente al minuto 67. Su envío encontró a Klaassen en el centro del área, y el mediocampista, que ya había tenido dos ocasiones en el primer tiempo, esta vez acertó de cabeza. En 15 minutos, Ajax había pasado del 1-1 al 4-1.

Rayane Bounida entró al 68 y seis minutos más tarde encontró a Gloukh por el lado izquierdo del área. El atacante cruzó su remate de derecha para marcar el quinto. Todavía le quedaba una asistencia: al 82 sirvió el balón para que Marcos Leonardo, que había reemplazado a Arokodare, cabeceara desde muy cerca y cerrara la goleada.

El 6-1 pudo ser todavía más amplio. En el tiempo añadido, Bakker detuvo junto al poste derecho un disparo de Jorthy Mokio desde fuera del área. El marcador ya reflejaba el peso de las dos figuras del Ajax: Arokodare aportó dos goles y una asistencia; Gloukh, un gol y dos pases de gol.

Ajax se llevó tres puntos y mejoró en cinco tantos su diferencia de gol en la fase de liga. Para Midtjylland, la derrota dejó un contraste difícil de digerir: había logrado igualar antes del descanso y tuvo una ocasión para el 2-2, pero terminó recibiendo cuatro goles más a partir de esa jugada. Con la goleada por 6-1, Ajax llegó a 6 puntos en la fase de liga de la Conference League, mientras que Midtjylland se quedó con 1 punto. En la jornada 4, que se disputará el jueves 26 de noviembre, Ajax recibirá al Thun y Midtjylland visitará al Pafos.

Te puede interesar –