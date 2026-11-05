Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado gimnasia artística clasificación varonil en directo

Vive con nosotros los mejores momentos de la gimnasia en su rama varonil de la justa olímpica juvenil

Gimnasia artística, en vivo los Juegos Olímpicos de la Juventud | Claro Sports

¡Comienza la participación varonil de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026! Sigue la clasificación por las pantallas de Claro Sports y conoce a los gimnastas que buscan avanzar en la competencia.

Este sábado 7 de noviembre, los representantes de distintos países presentarán sus rutinas en una jornada en la que cada ejecución contará para definir sus posibilidades de clasificación.

La dificultad de los ejercicios, el control de los movimientos y las recepciones serán parte de una sesión que exigirá precisión en cada aparato. Los participantes buscarán evitar penalizaciones y conseguir las puntuaciones necesarias para continuar su camino en Dakar 2026.

Sigue en vivo la clasificación varonil de gimnasia artística a través de Claro Sports, con las actuaciones, las puntuaciones y los resultados de los Juegos Olímpicos de la Juventud.