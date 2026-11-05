Copa Oro 2027: nuevo formato de competencia y las dos vías por las cuales Guatemala podría clasificarse

Si vence a Canadá irá directo, de lo contrario deberá esperar.

Guatemala llegó a semifinales de Copa Oro y se ilusiona con repetir | Reuters

Este jueves 5 de noviembre las autoridades de la CONCACAF hicieron oficial el nuevo formato de competencia de la Copa Oro 2027. Lo más resonante en cuanto a los cambios tienen que ver con que hasta la última edición, los 16 seleccionados se dividían en cuatro grupos, y ahora, se disputarán dos grupos de ocho equipos, de los cuales los primeros cuatro de cada uno accederá a la instancia de cuartos de final.

A su vez, el hecho de que Guatemala tenga en frente a siete rivales, solo enfrentará a cuatro de ellos. La Copa Oro se disputaría del 17 de junio al 11 de julio de 2027, y esta confirmado que Arabia Saudita será el seleccionado invitado. A continuación repasamos detalles del nuevo sistema de competencia, y las vías por las que los de Tena podrían asegurar su boleto.

¿Cómo se jugaría?

Participan 16 selecciones , repartidas en dos grupos de ocho .

, repartidas en . Aunque cada selección tiene siete rivales en su grupo, solo juega contra cuatro de ellos , una vez contra cada uno.

, una vez contra cada uno. Los resultados cuentan en una tabla común para los ocho equipos del grupo .

. Los cuatro primeros de cada grupo pasan a cuartos de final. Después siguen semifinales y final, como siempre.

¿Cómo eligen esos cuatro rivales?

Los equipos se ordenan por su ranking y se distribuyen en niveles. Cada selección enfrenta a un rival de cada nivel, siguiendo un esquema establecido previamente. La intención es que los calendarios tengan una dificultad parecida.

Ejemplo con Guatemala: integra un grupo de ocho, juega cuatro partidos ante cuatro selecciones distintas y, si termina entre los cuatro primeros de esa tabla, avanza. No necesita enfrentar a todos los integrantes del grupo.

¿Cómo clasifica Guatemala al torneo?

Si elimina a Canadá en la Nations League: clasifica directamente a la Copa Oro y también avanza a semifinales de la Nations League.

clasifica directamente a la Copa Oro y también avanza a semifinales de la Nations League. Si pierde la serie: todavía puede clasificar mediante las preliminares de marzo de 2027.

Calendario de Guatemala en la Nations League

Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.

Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto).

Te puede interesar