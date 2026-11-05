Copa Oro 2027: nuevo formato de competencia y las dos vías por las cuales Guatemala podría clasificarse
Si vence a Canadá irá directo, de lo contrario deberá esperar.
Este jueves 5 de noviembre las autoridades de la CONCACAF hicieron oficial el nuevo formato de competencia de la Copa Oro 2027. Lo más resonante en cuanto a los cambios tienen que ver con que hasta la última edición, los 16 seleccionados se dividían en cuatro grupos, y ahora, se disputarán dos grupos de ocho equipos, de los cuales los primeros cuatro de cada uno accederá a la instancia de cuartos de final.
A su vez, el hecho de que Guatemala tenga en frente a siete rivales, solo enfrentará a cuatro de ellos. La Copa Oro se disputaría del 17 de junio al 11 de julio de 2027, y esta confirmado que Arabia Saudita será el seleccionado invitado. A continuación repasamos detalles del nuevo sistema de competencia, y las vías por las que los de Tena podrían asegurar su boleto.
¿Cómo se jugaría?
- Participan 16 selecciones, repartidas en dos grupos de ocho.
- Aunque cada selección tiene siete rivales en su grupo, solo juega contra cuatro de ellos, una vez contra cada uno.
- Los resultados cuentan en una tabla común para los ocho equipos del grupo.
- Los cuatro primeros de cada grupo pasan a cuartos de final. Después siguen semifinales y final, como siempre.
Más información: Récord total: lleva nueve partidos consecutivos convirtiendo y fue citado por Tena para la Concacaf Nations League
¿Cómo eligen esos cuatro rivales?
Los equipos se ordenan por su ranking y se distribuyen en niveles. Cada selección enfrenta a un rival de cada nivel, siguiendo un esquema establecido previamente. La intención es que los calendarios tengan una dificultad parecida.
Ejemplo con Guatemala: integra un grupo de ocho, juega cuatro partidos ante cuatro selecciones distintas y, si termina entre los cuatro primeros de esa tabla, avanza. No necesita enfrentar a todos los integrantes del grupo.
¿Cómo clasifica Guatemala al torneo?
- Si elimina a Canadá en la Nations League: clasifica directamente a la Copa Oro y también avanza a semifinales de la Nations League.
- Si pierde la serie: todavía puede clasificar mediante las preliminares de marzo de 2027.
Los citados por Tena para los juegos de Guatemala frente a Canadá por la Concacaf Nations League
Calendario de Guatemala en la Nations League
- Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.
- Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto).