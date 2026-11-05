Sparta Praga vs Bournemouth, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 4

Sigue la transmisión de la visita del Bournemouth al Sparta Praga este jueves en directo por Claro Sports

Sparta Praga vs Bournemouth en vivo la UEFA Europa League | Claro Sports

El Bournemouth viaja a Chequia para mantener su paso perfecto en la UEFA Europa League este jueves, cuando visiten al Sparta Praga en la cuarta fecha de la fase de liga, y podrás seguir el partido por Claro Sports.

Los cherries son uno de cuatro equipos que tienen marca perfecta: tres partidos, tres victorias, superando a la Real Sociedad, el Sturm Graz y el Milan hasta ahora en el torneo continental.

Su siguiente rival, el Sparta Praga, acumula cuatro puntos. Tienen una victoria, un empate y una derrota para estar en el lugar 16, aunque hay un empate múltiple, por lo que sumar ante un equipo de la Premier podría ayudar a subir posiciones y mejorar las opciones de avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora inicia la transmisión del Sparta Praga vs Bournemouth hoy 5 de noviembre?

La visita del Bournemouth al Sparta Praga se jugará el jueves 5 de noviembre en punto de las 11:45 a.m., tiempo del centro de México y Centroamérica, y lo puedes seguir por Claro Sports.

Antecedentes y últimos resultados del Sparta Praga vs Bournemouth en la Europa League2026

El duelo del jueves será el primero entre estos equipos. El Bournemouth nunca se ha enfrentado ante equipos de Chequia, mientras que el Sparta Praga tiene 25 juegos ante clubes de la Premier, jugando ante el Chelsea, Liverpool, Arsenal, Southampton, West Ham, Leeds United, Manchester United, Watford y Manchester City. Solo tienen cuatro victorias en esos duelos.

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