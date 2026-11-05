¡Finalista! Emanuel Otálvaro agiganta su hazaña en el tenis de mesa de Dakar 2026

El joven representante de Colombia eliminó a Ki ho Li de Hong Kong y aseguró una presea histórica para el país.

Emanuel Otálvaro, a la final de Dakar 2026 | COC

Historia pura en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sin duda, Emanuel Otálvaro es el joven revelación del tenis de mesa, llevándose por delante a rivales de peso de potencias mundiales. Este jueves sobresalió y aseguró su clasificación a la gran final en la rama masculina, soñando con una presea dorada para el país en un deporte que no ha dominado históricamente.

El joven antioqueño, en la cuarta edición del certamen olímpico juvenil, consiguió su cupo en la cita cumbre después de un 4-1 categórico frente a Ki Ho Li (Hong Kong). Demostrando personalidad y contundencia en sus respuestas, Otálvaro impuso su sello entre los mejores del mundo. Ahora compite por el oro en la final individual, apenas a sus 16 años, frente a Ryuusei Kawakami de Japón.

Los parciales del cafetero fueron de 11-6, 11-7, 9-11, 11-6 y 11-7. Solo se vio por debajo en el tercer juego, que marcó una respuesta positiva a favor de su rival. De todas maneras, sin dudarlo, alcanzó la victoria en el quinto juego y logró certificar una medalla inédita para el país en la competencia.

🇨🇴👏🏻 Colombia nunca había tenido un representante del tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hoy, Emanuel Otálvaro hace historia: venció 4-1 a Li Ki Ho, de Hong Kong, y aseguró la primera medalla para el país en Dakar. ¡Vamos juntos por ese último partido! 📸 COC https://t.co/XsSsFMF8Cl — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 5, 2026

El duelo de la gran final, ante Kawakami, es el de los dos mejores en el actual ranking mundial individual sub 17 de la ITTF. Otálvaro ocupa la segunda casilla del escalafón. No cabe duda de que se espera un futuro prometedor para el joven, quien ha brillado en Juegos Panamericanos y compite de “tú a tú” con grandes prospectos de Asia.

Colombia rompió la hegemonía tradicional en finales de las mismas naciones como China, Japón y Corea del Sur. En efecto, viene de despachar a nombres como Lucca Lobo (Costa Rica), Noah Vitel (Francia), Samuel Duffoo (Perú) en instancia de grupos, para rematar después con Ladimir Mayorov (España) y Hechen Li (China) en los duelos de eliminación directa.

La gran final será precisamente en la tarde colombiana de este jueves. A la 1:15 p.m. (hora COL), Otálvaro tendrá el juego frente a Ryuusei Kawakami. Cabe anotar que el nipón ya ganó la medalla de oro en dobles mixtos de Dakar 2026.

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