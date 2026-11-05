Argentina vs Panamá en vivo futsal varonil: transmisión fase de grupos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Publicado por Gael Gonzalez Flores

No te puedes perder el partidazo entre los conjuntos albiceleste y canalero

Argentina vs Panamá en vivo futsal varonil: transmisión fase de grupos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Argentina vs Panamá, en vivo futsal Dakar 2026 | Claro Sports

¡Argentina y Panamá se enfrentan en el futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026! Sigue en vivo este encuentro por las pantallas de Claro Sports y disfruta el cierre de la fase de grupos del torneo varonil.

Este sábado 7 de noviembre, argentinos y panameños disputarán su último compromiso de la primera ronda. Ambas selecciones buscarán sumar una victoria en su camino dentro de la competencia olímpica juvenil.

La circulación del balón, las transiciones y la definición frente al arco serán parte de un duelo que reúne a representantes de Conmebol y Concacaf. Cada posesión contará en la búsqueda de los tres puntos.

Sigue en vivo el Argentina vs Panamá de futsal en Dakar 2026 a través de Claro Sports, con los goles, las jugadas y el resultado del encuentro.

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