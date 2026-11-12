Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado finales taekwondo por equipos mixto en directo hoy 12 de noviembre

Sigue por Claro Sports el último día del taekwondo de Dakar 2026

Este jueves 12 de noviembre es el último día del taekwondo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y lo puedes seguir por Claro Sports desde las 09:00 horas, tiempo del centro de México. Toca el turno de la competencia por equipos mixto, con presencia de México en la jornada.

Sigue los combates, comenzando con los cuartos de final y terminando con la pelea por el bronce y el oro desde el Complexe Iba Mar Diop, donde se entregará la última medalla del taekwondo en Dakar 2026.