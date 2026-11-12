El desfile interminable de quarterbacks en la NFL desde el 2000: ¿Por qué es tan difícil encontrar uno de élite?

Cardinals, Ravens y Vikings han sufrido de la inestabilidad en la posición más importante en la temporada 2026, mientras Browns y Packers representan extremos históricos

Allen, Mahomes y Williams llegaron en la primera ronda del Draft | Claro Sports

La temporada 2026 está convirtiendo a varios equipos en un ejemplo de lo frágil que puede ser la posición de quarterback en la NFL. El caso más significativo es el de los Minnesota Vikings: tienen una de las mejores defensivas de 2026, pero no han encontrado una producción ofensiva acorde. Kyler Murray quedó fuera por una lesión muscular y Carson Wentz completó solo ocho de 25 envíos para 81 yardas y dos intercepciones en la derrota 23-6 frente a Buffalo en la semana 9. Por eso, Minnesota hizo todo lo posible y recuperó a Kirk Cousins el 10 de noviembre, mediante un intercambio con Las Vegas a cambio de una selección de tercera ronda de 2027. El veterano conoce el sistema de Kevin O’Connell y su regreso busca sostener las aspiraciones de playoffs de un equipo que permite apenas 14.5 puntos por partido.

En Baltimore, la ausencia de Lamar Jackson ha mostrado la distancia entre contar con un quarterback capaz de transformar una ofensiva y depender de sus reemplazos. El dos veces Jugador Más Valioso sufrió una lesión en el pulgar derecho y pasó a la lista de lesionados; Tyler Huntley también quedó fuera. El novato no reclutado Joe Fagnano lanzó apenas 60 yardas y dos intercepciones en la derrota de los Ravens por 33-10 ante Jacksonville. La baja de Jackson no explica por sí sola todos los problemas del equipo, pero sí evidencia cuánto cambia el margen de maniobra cuando desaparece su principal generador de jugadas.

En Arizona, una franquicia que no es contendiente, tendrá para la semana 10 a su tercer quarterback titular en lo que va de la campaña. Jacoby Brissett inició los primeros ocho encuentros; Gardner Minshew tomó el mando después de reemplazarlo y encabezar una remontada ante Dallas, pero una lesión de codo lo dejó fuera por el resto del año. Brissett fue traspasado a Baltimore y el novato Carson Beck ya fue designado para iniciar por los Cardinals frente a Los Angeles Rams el 15 de noviembre.

Encontrar un quarterback franquicia es casi una lotería

¿Por qué tener el mejor brazo o destacar en la universidad no equivale a dominar la posición más compleja del fútbol americano profesional? Antes de cada jugada, el quarterback debe reconocer alineaciones, anticipar presiones, modificar protecciones y determinar dónde estará el receptor libre. Después del centro, tiene que confirmar si la defensa mantuvo su cobertura o la disfrazó. Un quarterback élite combina lectura, precisión, velocidad mental, movilidad y liderazgo bajo presión; una deficiencia en cualquiera de esos elementos puede alterar toda la ofensiva. Esas cualidades no siempre son visibles en el Scouting Combine previo al Draft de cada año.

El salto del fútbol americano universitario a la NFL también distorsiona las evaluaciones. Muchos prospectos juegan detrás de líneas dominantes y con receptores superiores a sus rivales, condiciones que reducen el tiempo que pasan bajo presión. Un ejemplo que se puede tomar es el de Zach Wilson, que sufrió presión en 21.6% de sus retrocesos durante su última campaña en BYU, mientras que en la NFL de 2024 la mitad de los quarterbacks elegibles enfrentó presión en al menos 35% de sus jugadas de pase. Las ventanas para lanzar son menores y los defensivos cambian sus coberturas después del centro.

Ni siquiera acertar en el Draft garantiza que un talento alcance su techo. La línea ofensiva, el juego terrestre, los receptores, el coordinador y la estabilidad del cuerpo técnico condicionan su desarrollo. Los equipos que cambian permanentemente de sistema obligan al quarterback a aprender otro lenguaje y otra secuencia de lecturas. Además, el reloj financiero corre: los reclutas firman contratos de cuatro años y los de primera ronda tienen una opción para una quinta temporada. Si el jugador no progresa antes de cobrar como veterano, la franquicia afronta una decisión costosa: extenderlo, reemplazarlo o comenzar otra reconstrucción.

Browns, Bears y Commanders: los equipos que más quarterbacks han utilizado desde 2000

Cleveland encabeza el historial con 41 quarterbacks distintos que iniciaron al menos un partido de temporada regular entre 2000 y la semana 9 del 2026. Detrás aparecen Chicago Bears, con 31, y Washington Commanders, con 29. Para medir la rotación se cuenta una sola vez a cada jugador, aunque haya sido titular durante varias campañas; tampoco se incluyen partidos de pretemporada ni de Playoffs.

Quarterbacks usados desde el año 2000 | Claro Sports

El caso de los Browns va más allá de una racha de lesiones: combina elecciones fallidas, proyectos interrumpidos y apuestas que nunca se consolidaron. Cleveland gastó selecciones de primera ronda en Brady Quinn, Brandon Weeden, Johnny Manziel y Baker Mayfield, pero ninguno terminó siendo una solución a largo plazo para la franquicia. En 2023 utilizó a cinco titulares —Deshaun Watson, Dorian Thompson-Robinson, P. J. Walker, Joe Flacco y Jeff Driskel— y aun así terminó 11-6 y clasificó a playoffs. Las temporadas recientes tampoco rompieron el ciclo: Shedeur Sanders y Dillon Gabriel se incorporaron a la lista de titulares en 2025, mientras Watson y Sanders han abierto encuentros en 2026.

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Chicago reflejó otra variante del mismo problema hasta que Caleb Williams ha logrado consolidarse luego de ser la primera selección global en el 2024: llegó a 31 titulares distintos desde 2000 después de recurrir también a Case Keenum en 2026 debido a la lesión de Williams. Durante los años anteriores al 2024, pasó de una solución a otra y destinó selecciones altas a Mitchell Trubisky y Justin Fields, con la esperanza de cerrar la búsqueda. Washington suma 29 nombres, aunque la llegada de Jayden Daniels en el Draft de 2024 abrió una etapa diferente. El contraste muestra que encontrar al indicado puede modificar rápidamente la trayectoria deportiva, pero no borra décadas de inestabilidad.

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¿Qué franquicias han usado menos quarterbacks desde 2000?

Green Bay es el extremo opuesto de Cleveland: apenas nueve quarterbacks distintos han iniciado partidos desde el año 2000. No significa que solo tres hayan jugado, sino que Brett Favre sostuvo la titularidad hasta 2007, Aaron Rodgers se convirtió en el referente entre 2008 y 2022, y Jordan Love tomó el relevo como titular permanente en 2023. Esa sucesión planificada permitió a los Packers desarrollar al heredero antes de necesitarlo, en lugar de buscar cada año una respuesta de emergencia. Matt Flynn, Seneca Wallace, Scott Tolzien, Brett Hundley, Malik Willis y Clayton Tune completan el grupo de nueve.

New England Patriots han empleado diez titulares distintos y Los Angeles Chargers, once, desde 2000. Los Patriots construyeron gran parte de su estabilidad alrededor de Tom Brady y más tarde encontraron en Drake Maye una nueva apuesta; los Chargers enlazaron las etapas de Drew Brees, Philip Rivers y Justin Herbert, con relevos ocasionales. Estos casos demuestran que la continuidad facilita construir un sistema alrededor del quarterback, aunque no asegura campeonatos por sí misma. Incluso con un lanzador reconocido, las lesiones, la protección y el nivel del resto del plantel pueden impedir que un equipo compita por el Super Bowl.

¿Qué porcentaje de quarterbacks elegidos en la primera ronda del Draft desde 2000 ha tenido éxito?

La primera ronda no ofrece ninguna garantía: apenas 29% de sus quarterbacks terminó como figura de franquicia con el equipo que lo eligió. Un análisis sobre los jugadores seleccionados entre 2000 y 2024 llegó a ese resultado. Para llegar a ese número se utilizó una clasificación de rendimiento y consolidación como titular, por lo que el concepto de éxito depende del criterio aplicado. Con umbrales menos exigentes, 41% llegó al menos a un Pro Bowl y 47% inició 50 o más partidos con su primera franquicia. En otras palabras, convertirse en titular durante varios años no es lo mismo que convertirse en una figura de élite.

El Draft ha producido aciertos como Patrick Mahomes, Josh Allen y Lamar Jackson. El primero fue elegido décimo en 2017; Allen salió séptimo en 2018 y Jackson ocupó la selección 32 de ese mismo año. Pero también dejó inversiones que no se tradujeron en un proyecto duradero: JaMarcus Russell fue la primera selección global de 2007, Zach Wilson la segunda de 2021 y Trey Lance la tercera de 2021. La posición en la que fueron reclutados refleja las expectativas, no una certificación de que puedan leer defensas, mantenerse sanos y ganar de forma consistente ante los mejores rivales.

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La dificultad se prolonga cuando una franquicia decide cambiar de quarterback. La tasa de éxito de esos pasadores de primera ronda desciende a 16% cuando llegan a su segundo equipo. Existen recuperaciones importantes, como las de Baker Mayfield, Sam Darnold o Jared Goff fuera de la franquicia que los reclutó, pero son excepciones que requieren contexto y paciencia. La cifra no implica que cambiar de uniforme cause el fracaso: muchos llegan a su siguiente destino después de que ya quedaron expuestas sus limitaciones o de que su primera organización no logró desarrollarlos.

Tom Brady y Brock Purdy: las joyas que el Draft dejó pasar

Tom Brady es el mayor ejemplo que derriba el pensamiento de que el talento siempre se identifica en la primera ronda. New England lo eligió en el año 2000 con el turno 199, correspondiente a la sexta ronda, sin imaginar que terminaría ganando siete Super Bowls y tres premios al Jugador Más Valioso. Su lectura de las defensas, preparación y capacidad para sostener el rendimiento durante dos décadas superaron cualquier pronóstico basado en sus condiciones universitarias. Su historia no significa que sea sencillo hallar otra estrella en los últimos turnos: precisamente se recuerda porque el resto de la liga lo dejó pasar en múltiples ocasiones.

Brock Purdy representa una excepción moderna: San Francisco lo tomó con la selección 262, la última de la séptima ronda del Draft de 2022. El llamado Mr. Irrelevant terminó siendo titular de un Super Bowl y en 2025 firmó una extensión por cinco años y 265 millones de dólares. Los 49ers encontraron valor donde casi nadie esperaba un mariscal de campo franquicia; sin embargo, Purdy también tuvo a su favor un esquema definido y una estructura ofensiva capaz de potenciar sus decisiones. En una NFL de 32 equipos, encontrar a un Brady o un Purdy no es una estrategia reproducible: el desafío es reconocer talento, desarrollarlo y conservar el entorno que lo convierte en élite.