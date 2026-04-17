Cruz Azul vs Tijuana en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 15 de Liga MX 2026

La Máquina busca quitarse la eliminación de Concachampions, mientras que Tijuana busca meterse en la pelea por la Liguilla

Cruz Azul vs Xolos en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

La jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga MX continúa su actividad este sábado 18 de abril con un atractivo duelo entre Cruz Azul y Xolos de Tijuana, que se disputará a las 17:00 horas. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros ocho lugares de la tabla, de cara a la Liguilla.

La Máquina atraviesa una semana complicada tras su eliminación en la Concachampions y el empate frente al América de la jornada anterior, por lo que el equipo celeste está obligado a conseguir la victoria para mantenerse en la lucha por el liderato del torneo y cerrar distancias en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, Tijuana, dirigido por el técnico Sebastián “Loco” Abreu, mantiene firme su objetivo de alcanzar el último boleto a la Liguilla. Un triunfo en este compromiso representaría un impulso importante en sus aspiraciones. Además, el equipo fronterizo llega con la motivación del regreso de Gil Mora, quien apunta a ser un elemento clave en el cierre de la temporada.

¿Quién transmite en vivo el Cruz Azul vs Xolos y dónde ver el partido de este sábado 18 de abril?

El encuentro entre Cruz Azul y Tijuana se podrá seguir en vivo este sábado 18 de abril a partir de las 17:00 horas a través de la señal de TUDN, Canal 5 y la plataforma ViX Premium. Asimismo, se podrá consultar el minuto a minuto y todos los detalles a través de Claro Sports.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Xolos para la jornada 15 del Clausura 2026

Estas serían las posibles alineaciones del partido basándonos en sus últimos once en la Liga MX. Cruz Azul no contaría con Nico Ibáñez por lesión, mientras que Mora podría volver a entrar de cambio por parte de Xolos.

Cruz Azul: Mier; Lira, Ditta, Piovi, Campos, Palavecino, Márquez, Rodríguez, Paradela, Fernández

Mier; Lira, Ditta, Piovi, Campos, Palavecino, Márquez, Rodríguez, Paradela, Fernández Xolos: Rodríguez, Fernández, Porozo, Gómez, Orozco, Árciga, Tona, Rivero, Castañeda, Pérez, Ghezouani

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Xolos

La rivalidad reciente entre Cruz Azul y Tijuana se ha caracterizado por su irregularidad y por ofrecer partidos intensos dentro de la Liga MX. En sus enfrentamientos más recientes, ambos equipos han protagonizado encuentros abiertos y con marcadores abultados. Uno de los antecedentes más destacados se dio en las semifinales del Apertura 2024, cuando ambas escuadras se intercambiaron goleadas de 3-0, reflejando lo impredecible de la serie. En términos generales, Cruz Azul ha mostrado mayor consistencia ofensiva en distintos compromisos, logrando triunfos tanto en fase regular como en Liguilla.

Tijuana 2-0 Cruz Azul | Apertura 2025

Tijuana 2-3 Cruz Azul | Clausura 2025

Cruz Azul 3-0 Tijuana | Semifinal Apertura 2024

Tijuana 3-0 Cruz Azul | Semifinal Apertura 2024

Cruz Azul 3-0 Tijuana | Apertura 2024

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