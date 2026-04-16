Álvaro Fidalgo, tras la eliminación del Betis: “No hay justificación… va a ser una noche muy jodida”

El mediocampista mexicano asume responsabilidad por la eliminación del Betis en la Europa League y promete reflexión para mejorar en la Liga

Álvaro Fidalgo, se mostró dolido y frustrado tras la eliminación. Reuters

El mediocampista del Real Betis, Álvaro Fidalgo, se mostró dolido y frustrado tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Europa League contra el Sporting de Braga.

La eliminación del Real Betis en los cuartos de final de la Europa League dejó un sabor amargo, especialmente por la forma en que se desarrolló el encuentro en Braga. Tras un inicio prometedor, con el Betis controlando el juego y logrando ponerse 2-0 en el marcador, la eliminatoria parecía estar a favor de los españoles. Sin embargo, todo cambió con el gol del Braga en el minuto 2 del segundo tiempo, lo que dejó al equipo de Manuel Pellegrini en una situación complicada. Tras el partido, el plantel bético quedó devastado, especialmente Fidalgo, quien reconoció que la autocrítica y la mejora en la concentración serán fundamentales para el futuro inmediato del equipo.

“Soñaba con este tipo de juegos cuando firmé aquí, sin duda. Los primeros 30, 35 minutos, no sé exactamente hasta el 3-0, cuando nos meten después el 2-1, creo que estábamos haciendo un partido increíble. Creo que tanto el ambiente, la gente como nosotros estábamos a la altura de una noche increíble”, apuntó Fidalgo en entrevista posterior al partido en zona mixta. El mediocampista reflexionó sobre los momentos clave que definieron la derrota y asumió la responsabilidad de la caída.

La caída en el segundo tiempo

Sin embargo, Fidalgo fue claro en señalar que, tras el gol del 2-1 del Braga, el equipo perdió el rumbo: “A raíz del 2-1 y de la segunda parte, pues no hay justificación alguna… No sé, no sé qué decir… Que ha parecido también el día del derby. Van dos veces que nos vamos así y de repente empezamos a no tener la pelota, empezamos a dejar de jugar al fútbol, empezamos a cometer ciertos errores que no se pueden tener, y menos en una noche como esta, menos en los cuartos de final de la Europa League. Errores colectivos de todos nosotros, de todo el equipo.”

El mensaje de Fidalgo a la afición

En un tono de autocrítica, Fidalgo expresó que las palabras no serían suficientes para mitigar el dolor de la eliminación: “El mensaje ahora mismo, cualquier cosa que digas, no está… es difícil al final. Ni siquiera sirven unas disculpas, ni siquiera sirve decir que seguimos, porque al final todo el mundo está muy caliente ahora mismo. Habrá que hacer una autocrítica brutal de todas las cosas que estamos haciendo mal en estos tiempos y levantarse, que no queda otra. Habrá que hacer una autocrítica brutal de todas las cosas que estamos haciendo mal en estos tiempos y levantarse, que no queda otra. Nos queda la liga, tenemos que sí o sí quedarnos con el quinto puesto, pero aun así, lo de hoy va a ser difícil, va a doler… será una noche muy jodida para todos nosotros“.

El Betis se despide de Europa con una amarga eliminación

Con la eliminación, el Real Betis debe centrarse ahora en su clasificación para la próxima edición de competiciones europeas, mediante un buen desempeño en LaLiga. Fidalgo, al igual que el resto del equipo, sabe que deben mejorar y corregir los errores cometidos en los momentos clave. Como él mismo dijo, el club no puede permitirse más tropiezos. si aspiran a conseguir un buen rendimiento en la recta final de la temporada.

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