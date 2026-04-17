Xelajú vs Achuapa en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido a través de Clarosports

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Deportivo Achuapa, válido por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Deportivo Achuapa hoy 16 de abril de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Achuapa está programado para el jueves 16 de abril a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Xelajú MC vs Deportivo Achuapa para la jornada 20, al momento

Xelajú MC : Rubén Silva; Raúl Calderón, José Castañeda, Javier González; Widvin Tebalan, Juan Cardona, Jorge Aparicio, Ricardo Márquez; Steven Cárdenas, Harim Quezada y Antonio López. DT : Roberto Hernández.

: Rubén Silva; Raúl Calderón, José Castañeda, Javier González; Widvin Tebalan, Juan Cardona, Jorge Aparicio, Ricardo Márquez; Steven Cárdenas, Harim Quezada y Antonio López. : Roberto Hernández. Achuapa: Luis Fernando Ruiz; Carlos Castrillo, Anthony Martir, Yeison Carabalí, Carlos Santos, Dayron Suazo; Isaías de León, Alexis Matta, Randall Corado, Denilson Bol; y Erick Sánchez. DT: Álvaro García.

Antecedentes del Xelajú MC vs Deportivo Achuapa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

25 de febrero de 2026 | Achuapa 0-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 0-0 Achuapa | Torneo Apertura 2025 7 de septiembre de 2025 | Achuapa 4-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025 5 de marzo de 2025 | Xelajú MC 0-3 Achuapa | Torneo Clausura 2025 19 de enero de 2025 | Achuapa 2-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

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