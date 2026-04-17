“82+1”: La historia de Jorge Iga, el nadador que superó la frustración para cumplir su sueño

Jorge Iga reflexiona sobre su próximo reto en el ciclo olímpico, con su enfoque en los 200 metros libres

Jorge Iga. | Imago 7

Fue el máximo ganador de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, con seis preseas de oro y dos de bronce. Ahora, con mayor experiencia y madurez, el nadador potosino Jorge Iga espera repetir la hazaña en Santo Domingo 2026.

Su prueba favorita es los 200 metros estilo libre, con la cual hizo su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se ubicó en el puesto 20 de la clasificación general. Sin embargo, confiesa que conseguir la marca para esa prueba y cumplir su sueño anhelado le costó más de una década de intentos, sin permitir que la frustración lo invadiera, en lo que él llama su “82+1”.

“Más que estar en los Juegos Olímpicos, fue clasificar a los Juegos Olímpicos después de 82 intentos fallidos. En 10 años, fallé 82 veces esa marca olímpica, y clasifiqué en el intento número 83, el último intento posible en el último día de clasificación. Pero en realidad, me di cuenta de que no cambié mucho, era la misma persona, el mismo atleta, con el mismo nivel. Solo me faltaba ese título. Los Juegos Olímpicos fueron la culminación para mí, una demostración de que, si intento hasta el final, con compromiso, cambios y creyendo en mí, puedo lograr lo que sea”.

En su cuarto y último ciclo olímpico, Jorge asegura que su historia de resiliencia puede ser un ejemplo para las nuevas generaciones. “Quisiera dejar el legado de mi ’82 + 1′, de intentar hasta el último momento, de dar el esfuerzo hasta el final. Uno nunca sabe cuándo va a caer ese sueño. La verdad es que cuando comencé a nadar, en el intento número 83, no sabía qué iba a pasar, pero tenía un compromiso conmigo mismo: no iba a dejar ninguna duda de que hice todo lo posible por cumplir mi sueño. Y fue ahí cuando lo logré”.

Ahora, su objetivo son sus segundos Juegos Olímpicos en forma individual, pero también quiere hacerlo en un relevo para Los Ángeles 2028. “Tenemos también la meta como equipo. Esta vez contamos con un fuerte relevo de 4×100 metros combinado, tenemos posibilidades de clasificar. Es cada vez más difícil ir a los Juegos Olímpicos. Hace 20 años se clasificaban 1,300 nadadores, ahora se clasifican alrededor de 800, y las marcas de clasificación se han apretado. Pero no debemos ponernos límites, hay que seguir hacia adelante, tratar de llegar tanto como equipo como en lo individual. Ahora tenemos la oportunidad especial de regresar a México a un relevo olímpico, después de 20 años de no haber participado”.

Señaló que en el Mundial de Singapur 2025, el relevo mexicano combinado que impuso marca nacional estuvo integrado por Marcus Reyes, Andrés Puente, Jorge Iga y Andrés Dupont, quienes también formarán parte del equipo en los JCC Santo Domingo 2026 y en el ciclo olímpico.

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