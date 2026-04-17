Chivas vs Puebla en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 15 de Liga MX 2026

El Rebaño busca reponerse después de una dolorosa derrota ante Tigres donde firmaron uno de los peores partidos bajo la dirección de Gabriel Milito

Chivas vs Puebla, horario y dónde ver en vivo el juego de la Liga MX | Claro Sports

Este sábado 18 de abril, Chivas recibirá a Puebla en el Estadio Akron a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en un partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX. Los rojiblancos tienen una misión clara: afianzarse en la primera posición de la tabla general. Después de una dolorosa derrota ante Tigres donde firmaron uno de los peores partidos bajo la dirección de Gabriel Milito, donde firmaron uno de los peores partidos bajo la dirección de Milito, el Rebaño Sagrado busca recuperar el camino y demostrar que ese tropiezo fue solo un incidente aislado.

El equipo tapatío sabe que los últimos tres partidos, contra Puebla, Necaxa y Tijuana, serán determinantes para asegurar su lugar en la parte alta de la tabla y mantener el liderato general. Con ello, además, tendrían la posibilidad de cerrar todas sus eliminatorias de Liguilla en casa, lo que sería una ventaja crucial en la fase final del torneo. Aunque Chivas se presenta como favorito en este encuentro, el rendimiento dentro de la cancha será lo que realmente determine su futuro en el torneo.

Actualmente, Chivas se mantiene con 31 puntos, liderando la clasificación, pero con una ventaja estrecha sobre equipos como Cruz Azul y Pachuca, quienes están solo a tres unidades de distancia. Es por ello que el conjunto rojiblanco no puede permitirse una nueva derrota ante rivales como Puebla, que aunque en el papel parecen más débiles, no deben ser subestimados. El partido será clave para afianzar su posición y garantizar un cierre de torneo tranquilo.

¿Quién transmite en vivo el Chivas vs Puebla y dónde ver el partido de este 18 de abril del 2026?

La transmisión del juego entre Chivas y Puebla será exclusiva por Amazon Prime en su plataforma de streaming que transmite los juegos del Guadalajara como local. De igual manera, a través del minuto a minuto de Claro Sports te llevaremos los detalles con todas las acciones de este compromiso.

Alineaciones probables del Chivas vs Puebla para la jornada 15 del Clausura 2026

Gabriel Milito realizaría tres cambios en la alineación para el crucial enfrentamiento contra Puebla este sábado, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026. Tras la contundente derrota ante Tigres, en la que el Rebaño fue exhibido y goleado, Milito sabe que el equipo debe mejorar su rendimiento y recuperar la confianza antes de que arranque la Liguilla. La victoria es clave para darle un giro a la imagen mostrada por el Guadalajara en uno de los partidos más importantes del torneo.

A pesar de las dudas generadas por la derrota ante Tigres, Milito mantendría la base de su equipo, pero haría algunos ajustes necesarios para garantizar una mejor preparación de cara a los partidos de eliminación directa. Uno de los cambios más notables sería en la portería, donde Óscar Whalley tomaría el lugar de Raúl Rangel, quien hasta ahora ha sido el titular. El cuerpo técnico considera esencial que Whalley sume minutos oficiales para estar listo para la Liguilla, mientras que Rangel volvería a la titularidad ante Necaxa, dejando a Whalley como titular para enfrentar a Tijuana en la última jornada.

El primer cambio en la alineación refleja la necesidad de rotar a los jugadores claves y darles la oportunidad de recuperar ritmo antes de los partidos más exigentes. La decisión de Milito de probar a Whalley también busca dar un empuje moral al equipo para que se presente con mayor confianza y capacidad para enfrentar los próximos desafíos. La preparación para la fase de Liguilla es vital y cualquier ajuste, por más pequeño que sea, podría marcar la diferencia en el rendimiento final del club.

Alineación probable Chivas: Rangel; Campillo, Romo, Castillo; Gómez, Aguirre, F. González, González; Alvarado, Álvarez; A. González.

Alineación probable Puebla: Gutiérrez; Pachuca, Vargas, Navarro; Moreno, Ramírez, Organista, Monárrez; Velasco, Gómez; Canelo.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Puebla

En los últimos enfrentamientos entre Puebla y Guadalajara, el historial reciente ha mostrado resultados favorables para los rojiblancos. A continuación, te presentamos los últimos cinco partidos disputados entre estos dos clubes, con la fecha y marcador correspondiente de cada encuentro:

Puebla 0 – 2 Guadalajara | 27 de septiembre de 2025

| 27 de septiembre de 2025 Guadalajara 1 – 0 Puebla | 15 de abril de 2025

| 15 de abril de 2025 Puebla 1 – 0 Guadalajara | 25 de octubre de 2024

| 25 de octubre de 2024 Guadalajara 3 – 2 Puebla | 6 de abril de 2024

| 6 de abril de 2024 Puebla 0 – 2 Guadalajara | 20 de octubre de 2023

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