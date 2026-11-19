América, Chivas y Cruz Azul disputan el liderato de la Liga MX, mientras Alejandro Orvañanos cuestiona las ventajas que otorga la Liguilla

¿El liderato de la Liga MX sirve? | Claro Sports

La Liga MX se prepara para disputar la última jornada de la fase regular, con América, Chivas y Cruz Azul en la pelea por terminar como líderes de la clasificación. Los tres equipos buscarán cerrar el torneo en la primera posición para obtener las ventajas que contempla el reglamento de cara a la Liguilla, aunque el valor de terminar en la cima de la tabla ha generado debate.

En Claro Sports por W Radio, Alejandro Orvañanos cuestionó los beneficios que recibe el líder general de la Liga MX, al considerar que la localía y los criterios de desempate no representan una recompensa suficiente por el desempeño durante la fase regular.

“Creo que el líder del fútbol mexicano, para mí, debería tener más premio que solamente el gol de diferencia en el desempate y la localía. Para mí, el líder del fútbol mexicano tendría mínimo que estar instalado ya en semifinales de inmediato, un bono económico en ese momento, no el del año que ahora ya implementaron hace poquito”, expresó.

Durante el análisis, Orvañanos puso en duda la importancia de finalizar en la primera posición cuando comienza la fase de eliminación. Para respaldar su postura, mencionó que históricamente solo el 22% de los equipos que terminan como líderes generales consiguen conquistar el campeonato, una estadística que utilizó para cuestionar la relación entre el rendimiento durante el torneo y las posibilidades de obtener el título.

“Para tu respuesta sería: no sirve de nada. Para mí, no. O sea, sirve, claro, entre más arriba esté, sí, pero no me parece que le den el valor suficiente a la dificultad de que sea el líder”, señaló.

Por otro lado, también comparó los beneficios que reciben los equipos que terminan en el primer y segundo lugar de la clasificación. Desde su perspectiva, la diferencia entre ambas posiciones resulta limitada durante la Liguilla, ya que los dos clubes cuentan con ventajas similares en las primeras eliminatorias.

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“Por ejemplo, ser sublíder es lo mismo, solamente que en una gran final te tocaría jugar de visita si es que el líder es el finalista, pero si no, es lo mismo. O sea, cuartos de final tienes el gol de visitante a tu favor, semifinales tienes la misma ventaja”, explicó.

Ante este panorama, Orvañanos insistió en la necesidad de reconocer el desempeño del equipo que consigue la mayor cantidad de puntos durante la fase regular, pues considera que el sistema de competencia no establece una diferencia suficiente entre el primero y el segundo lugar. “A mí me gustaría que el uno obtuviera algo más, un premio mayor que solamente”, agregó.

La discusión surge mientras América, Chivas y Cruz Azul se disputan el liderato en el cierre de la fase regular. Más allá de cuál de los tres equipos consiga terminar en la primera posición, Orvañanos planteó que la Liga MX debería revisar los incentivos para el líder general y otorgarle una recompensa que refleje su desempeño a lo largo del campeonato.