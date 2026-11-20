Boca Juniors de Cali, Deportes Quindío, Real Cartagena y Envigado quedan con chances para luchar por los 2 cupos a Primera División del 2027.

Boca Juniors De Cali Vs Quindío final del Torneo/ Vizzor.

Este jueves 19 de noviembre se disputó la última fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2026-II, el certamen de segunda división que busca ubicar a 2 equipos nuevamente en primera categoría, en este caso para el 2027. Después de 4 frenéticos partidos Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío protagonizarán la final de este semestre. En Claro Sports les explicamos el panorama de los 4 clubes que buscan el anhelado ascenso para el próximo año.

Grupo A

Unión Magdalena 1-2 Boca Juniors de Cali.

Independiente Valle del Cauca 1-1 Envigado.

Batacazo en Santa Marta. Así se podría definir lo que sucedió este jueves 19 de noviembre entre Boca Juniors de Cali y Unión Magdalena. Roger Rodríguez abrió el marcador para el local (54′), pero Deimar Cortés igualó las acción al 80′, pero la visita iba a seguir de largo porque el jugador del elenco caleño se iba a reportar con el doblete para la victoria de Boca y el tiquete a la final del Torneo BetPlay 2026-II.

Mientras tanto Envigado, con el tiquete a Primera División con su paso a la final, no pudo vencer a Independiente Valle del Cauca, el compromiso en tierras vallecaucanas finalizó 1-1. Luca Farías abrió el telón al 18′ y Yeferson Rodallega (36′) puso el empate contundente, que dejaba al cuadro ‘Naranja’ expectante de lo que sucediera entre Real Cartagena y Tigres F.C. porque si el cuadro ‘Heroico’ no ganaba le daba el tiquete a la ‘A’ al elenco antioqueño.

Grupo B

Real Cartagena 5-0 Tigres F.C.

Real Cundinamarca 0-2 Deportes Quindío.

Con jugadores de larga trayectoria nacional e internacional como Joel Silva, Deportes Quindío se quedó con los 3 puntos en Mosquera ante Real Cundinamarca. Juan Pablo Ibarguen (15′) abrió el marcador para el 0-1 de la visita y el mismo jugador se volvió a reportar al 34′ para convertir su primer doblete a nivel profesional. Dicho 0-0 le sirvió a los ‘Cuyabros’ para quedarse con el lugar en la final de este certamen.

Mientras tanto Real Cartagena también hizo la tarea, el elenco ‘heroico’ goleó 4-0 a Tigres F.C. Janeth Alemán (1′) puso el 1-0, Mauro Manotas (37′) y Freddy Montero (45+1′) sentenciaban el partido al término de la primera parte. Para el segundo tiempo el experimentado con vagage en el fútbol internacional, Montero, se apuntara un doblete para el 5-0 en la Cartagena.

Panorama de los equipos para ascender a Primera División

Deportes Quindío: el elenco del Eje Cafetero ahora tiene la opción más viable para volver a Primera División. Al equipo dirigido por Harold Rivera le bastará con ganarle la final del Torneo BetPlay 2026-II a Boca Juniors de Cali, de manera directa y sin más preámbulos regresará a la Liga después de 5 años.

Boca Juniors de Cali: el elenco vallecaucano deberá vencer al Quindío en la final del Torneo BetPlay 2026-II, pero también tendrá que ganarle la gran final entre campeones de ambos semestres al Envigado, así ascenderá. Si no es campeón del 2026-II, se queda sin chances de subir a Primera.

Envigado: el cuadro ‘Naranja’ deberá esperar. Si el campeón del Torneo BetPlay 2026-II es Quindío, el ‘Cuyabro’ ascenderá directamente; el otro cupo se definirá entre Envigado, por ser campeón del 2026-I y Real Cartagena, el mejor en reclasificación anual, el ganador jugará en Primera División. Si el campeón es Boca Juniors de Cali, deberá vencerlo en la final de campeones de ambos semestres para ascender.

Real Cartagena: al no ser campeón de ninguno de los dos semestres, le tendrá que hacer fuerza a que Deportes Quindío sea campeón del Torneo BetPlay 2026-II, esto obligaría a que se juegue el otro cupo por repechaje ante Envigado, deberá ganarlo para ascender a Primera División. Si Boca Juniors de Cali sale campeón del 2026-II, no tendrá más oportunidades para regresar a la Liga.

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