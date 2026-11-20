Jiri Procházka y Navajo Stirling encabezan UFC Qatar 2026, una función que contará con la participación del mexicano Santiago Luna.

UFC Qatar en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

La UFC llegará a Qatar este sábado 21 de noviembre con una función encabezada por Jiri Procházka y Navajo Stirling, quienes se enfrentarán en un combate de peso semipesado. El evento se celebrará en Doha y reunirá a peleadores de distintas divisiones, con una cartelera de cinco enfrentamientos estelares y siete preliminares.

Procházka regresará al octágono después de perder por nocaut en el primer asalto ante Carlos Ulberg, durante la disputa del campeonato vacante de peso semipesado en UFC 327. El resultado representó su tercera derrota consecutiva en peleas por el título, aunque el checo mantiene su registro sin derrotas en combates de UFC que no han tenido un cinturón en juego. Ahora buscará retomar el camino de la victoria frente a uno de los representantes de Nueva Zelanda.

Por su parte, Navajo Stirling llegará con una marca de 11 victorias y ninguna derrota, además de seis triunfos en sus seis presentaciones dentro de UFC. El neozelandés acumula tres victorias consecutivas antes del límite, incluida una sobre el excampeón Jan Blachowicz en el primer asalto. El enfrentamiento ante Prochazka representará una oportunidad para continuar su ascenso dentro de la división de las 205 libras.

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La función también contará con la participación del mexicano Santiago Luna, quien enfrentará al español Aleksandre Topuria en la división de peso gallo. El peleador de 22 años buscará regresar a la victoria después de caer ante Bryce Mitchell. Además, la cartelera incluirá los enfrentamientos de Aljamain Sterling contra Kevin Vallejos, Dan Hooker frente a Brian Ortega y Kyoji Horiguchi ante Asu Almabayev.

¿Cuándo y dónde será UFC Qatar?

UFC Qatar se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre de 2026 en la ABHA Arena de Doha, donde se disputarán 12 combates distribuidos entre la cartelera preliminar y la estelar. La pelea principal tendrá como protagonistas a Jiri Prochazka y Navajo Stirling, quienes buscarán conseguir una victoria que les permita avanzar en la división de peso semipesado.

El programa también contempla la participación de excampeones de UFC, como Aljamain Sterling, quien enfrentará al argentino Kevin Vallejos en peso pluma. Otro de los encuentros será el de Dan Hooker y Brian Ortega, quienes competirán en la categoría de peso ligero.

¿A qué hora empieza y dónde ver por TV y online en México la función de UFC Qatar?

Los aficionados mexicanos podrán seguir UFC Qatar 2026 a partir de las 9:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, cuando comiencen los combates preliminares. La cartelera estelar tiene previsto iniciar a las 12:00 horas.

La transmisión estará disponible a través de Paramount+ en México y Latinoamérica, plataforma que permitirá seguir los enfrentamientos desde el comienzo de la función hasta la pelea principal.

Estos son los horarios anunciados para el evento:

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Cartelera preliminar: 9:00 horas, tiempo del centro de México.

9:00 horas, tiempo del centro de México. Cartelera estelar: 12:00 horas, tiempo del centro de México.

12:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: ABHA Arena, Doha, Qatar.

ABHA Arena, Doha, Qatar. Transmisión: Paramount+.

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

La función de UFC Qatar estará integrada por 12 enfrentamientos, de los cuales cinco corresponden a la cartelera estelar y siete a las preliminares. El combate entre Jiri Procházka y Navajo Stirling cerrará la jornada.

Cartelera estelar

Jiri Procházka vs Navajo Stirling | Peso semipesado.

Aljamain Sterling vs Kevin Vallejos | Peso pluma.

Dan Hooker vs Brian Ortega | Peso ligero.

Kyoji Horiguchi vs Asu Almabayev | Peso mosca.

Jared Cannonier vs Ikram Aliskerov | Peso medio.

Cartelera preliminar

Aleksandre Topuria vs Santiago Luna | Peso gallo.

Shamil Gaziev vs Tallison Teixeira | Peso pesado.

Amir Albazi vs Alessandro Costa | Peso mosca.

Jake Matthews vs Tahir Abdullayev | Peso wélter.

Nikolas Motta vs Dom Mar Fan | Peso ligero.

Diyar Nurgozhay vs Alik Lorenz | Peso semipesado.

Shoaib Yousaf vs John Mitchell | Peso ligero.

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Qatar?

Santiago Luna será el representante mexicano en UFC Qatar 2026 y enfrentará a Aleksandre Topuria en un combate de peso gallo, correspondiente a la división de las 135 libras. El peleador de 22 años buscará conseguir su tercera victoria dentro de la organización.

Luna comenzó a llamar la atención durante su paso por UWC, promotora mexicana en la que mostró su capacidad para combinar el intercambio de golpes con las finalizaciones mediante jiu-jitsu brasileño. Posteriormente, participó en Tuff-N-Uff, organización con sede en Las Vegas que reúne a peleadores en proceso de desarrollo.

Su llegada a UFC se produjo durante Noche UFC, cuando aceptó enfrentar a Quang Le con poco tiempo de preparación. El mexicano consiguió imponerse por finalización en el primer asalto y comenzó su trayectoria dentro de la empresa con una victoria.

En su segunda presentación enfrentó a Angel Pacheco, a quien derrotó por decisión de los jueces después de completar los asaltos del combate. Sin embargo, su racha terminó en su tercera aparición, cuando Bryce Mitchell utilizó su lucha y control en la lona para imponerse.

Ahora, Luna tendrá enfrente a Aleksandre Topuria, quien representa a España, en un enfrentamiento que pondrá a prueba su capacidad para responder a distintos estilos de combate. El mexicano podría buscar los intercambios de golpes para aprovechar su boxeo, mientras que Topuria cuenta con la posibilidad de combinar el ataque de pie con los derribos. El resultado será determinante para las aspiraciones de ambos peleadores de continuar avanzando en la división de peso gallo de UFC.