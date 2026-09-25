Jugando Claro, en vivo | Jueves 24 de septiembre

Jugando Claro analiza la llegada del Tri a Baltimore y el primer once de Rafa Márquez ante Colombia

La Selección Mexicana ya se encuentra en Baltimore para preparar su primer partido bajo el mando de Rafael Márquez, quien debutará como entrenador del Tricolor este sábado ante Colombia. En Jugando Claro se analizará todo lo que rodea el inicio de esta nueva etapa, desde la llegada del equipo a territorio estadounidense hasta las decisiones que deberá tomar el nuevo cuerpo técnico.

La mesa de análisis pondrá bajo la lupa los primeros entrenamientos de Márquez, las señales que ha dejado en cancha y el posible once titular que podría presentar frente al conjunto colombiano, en un partido que marcará el comienzo del proyecto rumbo al siguiente ciclo mundialista.

El primer XI de Rafa Márquez y las decisiones antes de Colombia

Uno de los principales temas en Jugando Claro será la alineación que prepara Rafael Márquez para su estreno con la Selección Mexicana.

El entrenador mexicano ha realizado pruebas durante la concentración, con variantes en defensa, mediocampo y ataque, buscando encontrar la combinación ideal para enfrentar a Colombia.

La posible pareja de centrales, las opciones en la portería y el papel que pueden tener jugadores jóvenes como Gilberto Mora serán parte del análisis, así como la forma en que Márquez pretende plasmar su idea futbolística en su primer partido al frente del Tricolor.

Las bajas que modifican los planes del nuevo Tricolor

Otro de los puntos de conversación será el impacto de las ausencias que enfrenta México en esta Fecha FIFA. Las lesiones de futbolistas como César Montes, Raúl Jiménez y otros elementos que no pudieron estar disponibles obligaron al cuerpo técnico a buscar alternativas dentro de la convocatoria.

En Jugando Claro se revisará cómo estas bajas modifican la planificación de Márquez, qué jugadores pueden aprovechar la oportunidad y cuáles podrían ganar protagonismo durante esta nueva etapa.

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