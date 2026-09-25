Los jugadores que necesitan llenarle el ojo a Rafa Márquez en la Selección Mexicana

La primera convocatoria abre una competencia interna entre jugadores que llegan con la intención de demostrar su talento, a pesar de su falta de minutos o de haber tomado distancia del Tri

Fidalgo, Lozano y Giménez: las figuras que buscan renacer con Rafa Márquez. Imago 7

La llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana abrió una nueva etapa para varios futbolistas que buscan consolidarse dentro del proyecto rumbo al próximo ciclo mundialista. La primera convocatoria del entrenador representa una oportunidad para elementos con experiencia en el Tricolor, pero que llegan con distintos objetivos personales.

Entre los llamados aparecen jugadores que necesitan recuperar ritmo después de lesiones, otros que buscan mayor continuidad con sus clubes y algunos que intentan confirmar el nivel que los llevó a ser considerados dentro del combinado nacional. Márquez tendrá la oportunidad de observarlos durante los partidos de preparación y definir qué futbolistas pueden convertirse en piezas importantes.

La competencia interna será uno de los puntos a seguir durante esta etapa. Desde la defensa hasta el ataque, varios nombres llegan con la intención de mostrar condiciones y responder a la confianza del nuevo cuerpo técnico.

Jorge Sánchez: recuperar protagonismo con el Tri

Jorge Sánchez vuelve a una concentración de la Selección Mexicana después de regresar al fútbol mexicano tras su paso por el futbol de Grecia. El lateral llegó al Atlas con la intención de recuperar continuidad, aunque durante el Apertura 2026 no ha logrado convertirse en un elemento habitual.

El defensa suma 345 minutos de 810 posibles con los Rojinegros y ahora busca aprovechar la oportunidad con Rafael Márquez. Sánchez ya conoce el entorno del Tricolor y tendrá como objetivo competir por un lugar dentro de la plantilla.

Su experiencia internacional y los partidos disputados con México son parte de los elementos que pueden jugar a su favor, aunque la regularidad con su club será un aspecto que deberá mejorar.

Álvaro Fidalgo: demostrar su nivel pese a la poca actividad

Álvaro Fidalgo atraviesa una etapa con pocos minutos en el Betis. El mediocampista español naturalizado mexicano tuvo participación con la Selección Mexicana durante el Mundial, pero en el inicio de temporada con su club apenas acumula 31 minutos con el primer equipo.

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Después de un periodo en el que incluso estuvo cerca de cambiar de equipo, Fidalgo permaneció en la institución española y ahora busca demostrar que mantiene las condiciones que le permitieron ser considerado para el Tricolor. Su capacidad para manejar el balón y generar juego ofensivo serán aspectos que Rafael Márquez podrá evaluar durante esta concentración.

Hirving Lozano: una oportunidad para regresar al primer plano

Hirving Lozano vuelve al Tri después de un periodo de ausencia provocado por la falta de actividad con San Diego FC, situación que influyó para que quedara fuera del Mundial.

El atacante encontró continuidad con Los Angeles Galaxy, donde registra ocho partidos disputados, un gol y dos asistencias, además de 564 minutos en cancha.

El regreso del ‘Chucky’ representa una nueva oportunidad para recuperar protagonismo dentro del ataque mexicano. Su experiencia con el Tricolor y su historial goleador lo mantienen como una opción para el proyecto de Márquez.

Santiago Gimenez: recuperar minutos y confianza

Santiago Gimenez busca reencontrarse con la continuidad después de una etapa marcada por lesiones en el Milan. El delantero mexicano dejó una buena impresión durante su paso por Feyenoord, pero en Italia no consiguió acumular la cantidad de minutos esperada.

Actualmente intenta ganarse un lugar en el Porto, donde busca recuperar presencia dentro del terreno de juego. La convocatoria de Rafael Márquez representa una oportunidad para volver a mostrar sus condiciones como delantero.

El atacante es considerado una de las opciones ofensivas del Tricolor y deberá aprovechar cada oportunidad para acercarse nuevamente al nivel mostrado en Países Bajos.

Germán Berterame: una alternativa ofensiva para México

Germán Berterame llega a la concentración como uno de los delanteros con mejores números recientes dentro del grupo convocado por Márquez. El atacante dejó Monterrey para incorporarse al Inter Miami y logró mantener producción ofensiva pese a compartir equipo con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

Durante la temporada en la MLS registra siete goles y cinco asistencias en 1,842 minutos disputados. Su rendimiento le permitió mantenerse dentro de la consideración de la Selección Mexicana.

Ahora tendrá la oportunidad de competir por un lugar dentro del ataque nacional y demostrar que puede convertirse en una opción constante para los próximos compromisos del equipo.

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