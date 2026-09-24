Posible alineación de México ante Colombia: el Chucky Lozano sería la sorpresa del debut de Rafa Márquez

El estratega mexicano solo tendría un par de dudas para completar su cuadro: en la lateral derecha y en el mediocampo

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Colombia el próximo sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en uno de los primeros compromisos de la nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez. El estratega mexicano trabaja en la definición de su primer once titular, con una combinación de futbolistas con experiencia y jóvenes que buscan consolidarse dentro del proyecto rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Claro Sports pudo saber que el Tricolor saltaría al campo con un esquema 4-3-3, una formación que permitiría aprovechar la velocidad por las bandas y contar con presencia ofensiva desde el inicio. El ataque tendría como principales referencias a Hirving ‘Chucky’ Lozano, Armando ‘La Hormiga’ González y Roberto Alvarado.

Rafael Márquez se prepara para su debut con México | Imago7

Chucky Lozano podría regresar a la titularidad con la Selección Mexicana

Una de las novedades del posible once de Rafael Márquez sería el regreso de Hirving Lozano a la titularidad con la Selección Mexicana, después de que el atacante vuelve a ser considerado como una de las principales cartas ofensivas del equipo nacional tras su llegada al LA Galaxy de la MLS.

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El futbolista del cuadro angelino aparecería como extremo izquierdo dentro del esquema 4-3-3, acompañado por Armando ‘La Hormiga’ González como centro delantero y Roberto Alvarado por la banda derecha. Esta combinación permitiría al cuerpo técnico tener velocidad, movilidad y llegada en el último tercio del campo.

Lozano cuenta con experiencia en partidos de alto nivel con el Tricolor y fue uno de los jugadores ofensivos más importantes de la selección durante los últimos años, por lo que su participación representa una de las principales novedades del equipo ante Colombia.

Portero Raúl ‘Tala’ Rangel

Defensas Jesús Gallardo Johan Vásquez Israel Reyes Jorge Sánchez/Denzell García

Mediocampistas Erik Lira Álvaro Fidalgo/Luis Chávez Gilberto Mora

Delanteros Hirving ‘Chucky’ Lozano Armando ‘Hormiga’ González Roberto Alvarado



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Rafa Márquez tendría un par de dudas, en el mediocampo y en la lateral derecha

Aunque el posible once ya tiene una base definida, Rafa Márquez todavía analiza dos posiciones antes del partido frente a Colombia: una en el mediocampo y otra en la defensa por derecha.

En la zona central del campo, la disputa está entre Álvaro Fidalgo y Luis Chávez. Ambos futbolistas podrían acompañar a Erick Lira y Gilberto Mora, aunque la decisión final dependerá de la idea que el cuerpo técnico busque implementar ante el combinado colombiano.

La otra incógnita aparece en el lateral derecho, donde Jorge Sánchez y Denzell García compiten por un lugar en el equipo titular. Sánchez aporta experiencia internacional, mientras que García representa una alternativa más joven para ocupar esa posición.

El duelo ante Colombia marcará una nueva prueba para México bajo el mando de Rafael Márquez, quien comienza a definir las piezas que formarán parte de su proyecto al frente del combinado nacional.