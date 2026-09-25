La Selección Mexicana llega a Baltimore ante un ‘frío recibimiento’ previo al duelo contra Colombia

El Tricolor disputará por primera vez un partido en esta ciudad de Estados Unidos, donde la afición colombiana también tendrá presencia

La Selección Mexicana arribó a Baltimore, Estados Unidos, para enfrentar a Colombia el próximo sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium, en uno de los primeros partidos de la nueva etapa del combinado nacional bajo la dirección técnica de Rafael Márquez. Sin embargo, la llegada del equipo estuvo lejos de los grandes recibimientos que suele tener el Tricolor en territorio estadounidense.

A diferencia de otras sedes donde cientos de aficionados esperan al equipo mexicano a las afueras del hotel de concentración, en esta ocasión el recibimiento fue más discreto. Alrededor de 15 seguidores acudieron a la llegada del Tricolor, una cifra menor a la que suele registrarse en ciudades con mayor presencia de aficionados del combinado nacional.

La Selección se prepara para enfrentar a Colombia | As Claro por W

Alejandro Orvañanos reportó para As Claro por W Radio desde Baltimore que el equipo mexicano llegó durante la noche a una ciudad en la que nunca antes había disputado un partido. Además, el horario de llegada, cerca de las 22:00 horas, también influyó en la poca presencia de seguidores en el hotel de concentración.

Baltimore, una ciudad en la que nunca había jugado la Selección Mexicana

El partido ante Colombia marcará un momento inédito para la Selección Mexicana, ya que Baltimore será una nueva sede para el Tricolor dentro de Estados Unidos. La ciudad recibirá por primera vez un encuentro del equipo nacional, aunque con un ambiente distinto al que suele encontrarse en plazas con una mayor tradición mexicana.

El M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens de la NFL, será el escenario del encuentro. El inmueble cuenta con capacidad para alrededor de 70 mil espectadores, y se espera una importante asistencia para el duelo correspondiente a esta Fecha FIFA.

La llegada del equipo también implicó una logística diferente para algunos integrantes de la prensa que cubren al Tricolor, con traslados desde otras ciudades cercanas como Washington hacia Baltimore, en recorridos que superaron la hora y media por carretera.

Además del ambiente alrededor del equipo, Rafael Márquez enfrenta algunos retos deportivos para conformar su alineación, debido a las ausencias por lesión de jugadores como Jeremy Márquez y César Montes, así como la incorporación tardía de Dagoberto.

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Muchos aficionados colombianos estarán presentes en el estadio

Aunque México suele tener una importante presencia de aficionados en los partidos que disputa en Estados Unidos, el duelo ante Colombia apunta a tener un escenario diferente. La afición colombiana tendrá una presencia importante en las tribunas del M&T Bank Stadium, debido a la demanda de boletos generada por ambas comunidades.

De acuerdo con la información previa al encuentro, tres semanas antes del partido ya se habían vendido más de 50 mil entradas, por lo que se espera un estadio con una mezcla de seguidores mexicanos y colombianos.

La presencia de aficionados sudamericanos podría provocar que el Tricolor no tenga el ambiente habitual de local que suele encontrar en Estados Unidos, donde ciudades como Los Ángeles, Dallas, Houston o Chicago registran una gran concentración de seguidores mexicanos.

En lo deportivo, Hirving ‘Chucky’ Lozano aparece como una de las principales novedades para regresar a la titularidad, mientras que jugadores como Santiago Gimenez trabajan para ganarse un lugar en el nuevo proyecto de Rafa Márquez.

El encuentro ante Colombia será una nueva prueba para la Selección Mexicana, que inicia un proceso con cambios en el banquillo y busca definir las bases de un equipo rumbo a los próximos compromisos internacionales. El partido lo podrás ver en vivo y sin anuncios a través del canal de YouTube de Claro Sports Premium.