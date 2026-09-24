Atlético Nacional vs Millonarios, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

Verdolagas y Embajadores disputan una nueva edición del clásico con más títulos del país en la carrera por clasificar a cuadrangulares.

Atlético Nacional y Millonarios disputan el clásico colombiano.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy, 24 de septiembre de 2026?

Al tratarse del partido más importante de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, la transmisión estará solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Atlético Nacional vs Millonarios: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional: Franco Armani; Néider Parra, Andrés Reyes, William Tesillo; Andrés Román, Felipe Marín, Elías Cabrera, Ian Poveda, Cristian Arango y Marlos Moreno.

Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Stiven Vega, Daniel Ruiz; Julián Angulo, Andrey Estupiñán y Francisco Chaverra.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II?

Aunque el aspecto de ser local parecería darle cierto favoritismo a Atlético Nacional, la realidad es que Millonarios se ha encargado de hacer muy buenas visitas al Verdolaga durante los últimos años. Se ve como un encuentro muy parejo en el que un empate cobra fuerza.

Te puede interesar