¿Qué tienen en común Avengers: Endgame Encore y el nuevo álbum de Taylor Swift? Aquí te contamos

Siete años después de coincidir con ‘Avengers: Endgame’, Taylor Swift y Marvel vuelven a compartir fecha de lanzamiento con nuevas versiones de sus proyectos

Taylor Swift y Avengers entregan nuevos sencillos | Instagram Taylor Swift/Marvel

El 2019 está de regreso. El viernes 25 de septiembre, el mundo del cine y la música volverán a coincidir en una misma fecha con dos estrenos que tienen detrás historias que los conectan: Taylor Swift y Avengers: Endgame.

Aunque a primera vista no parece existir relación entre ambos universos, el antecedente demuestra lo contrario. Taylor Swift lanzará una extensión de su álbum The Life of a Showgirl el mismo día en que Marvel estrenará Avengers: Endgame Encore, una versión de la película que incluirá minutos adicionales nunca antes vistos de la cinta.

Para entender esta coincidencia hay que regresar al 2019, específicamente al 26 de abril, cuando ambos fenómenos volvieron a encontrarse. Ese día, Taylor Swift presentó el sencillo ‘Me!’, mientras que Avengers: Endgame llegó a las salas de cine.

Aunque ambos estrenos pertenecían a industrias distintas, la coincidencia generó comentarios entre algunos seguidores de la película y la cantante. Parte de los aficionados cuestionaron que Taylor pudiera competir por la atención mediática con el estreno de Marvel.

En medio de esa conversación, una seguidora de Swift publicó en redes sociales uno de los spoilers más importantes de la película: “Iron Man muere en Endgame”. El mensaje se difundió rápidamente y generó una discusión entre usuarios por revelar un momento clave de la historia.

Siete años después, la coincidencia vuelve a repetirse. Taylor Swift y los Avengers regresan con sus propios “encore” y nuevamente ponen frente a frente a dos comunidades de seguidores que compartirán una misma fecha de estreno.

¿Cuándo es el estreno de Avengers: Endgame Encore y dónde ver?

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Avengers: Endgame Encore llegará a los cines el viernes 25 de septiembre, siete años después del estreno de la película original que cerró una etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Esta nueva versión de la cinta dirigida por Anthony y Joe Russo incluirá material adicional que no apareció en el lanzamiento original. Marvel confirmó que la edición contará con aproximadamente cuatro minutos de contenido extra.

La película estará disponible nuevamente en salas de cine, por lo que los seguidores podrán regresar a la historia que reunió a los Avengers contra Thanos y que marcó el cierre de las primeras 22 películas del universo cinematográfico de Marvel.

¿De qué trata Endgame Encore, la nueva saga del multiverso de Avengers?

Aunque el nombre pueda relacionarse con las historias actuales del multiverso de Marvel, Avengers: Endgame Encore no presenta una nueva película dentro de una saga diferente, sino una versión ampliada de la cinta estrenada en 2019.

La historia sigue a los Avengers sobrevivientes después de que Thanos eliminara a la mitad de la vida del universo. Ante ese escenario, los héroes restantes buscan una manera de revertir las consecuencias del chasquido y recuperar a quienes desaparecieron. Aunque se rumora que las escenas tendrán la unión con la pelicula de Avengers: Doomsday.

La película fue dirigida por Anthony y Joe Russo, con un guion de Christopher Markus y Stephen McFeely, y contó con un elenco encabezado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Brie Larson y Josh Brolin. El reestreno busca ofrecer a los seguidores una nueva experiencia alrededor de una historia que reunió a gran parte de los personajes principales de Marvel.

¿Qué día sale el nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl: The Encore?

Taylor Swift también eligió el 25 de septiembre para lanzar The Life of a Showgirl: The Encore, una nueva edición que amplía el álbum publicado previamente. Esta versión incluye cuatro canciones adicionales que aparecen dentro de las páginas de preventa numeradas del 13 al 16:

“Patient Zero”

“Cleveland!”

“Pink Clouding”

“Babylon”

Antes del lanzamiento del álbum completo, Swift presentó “Patient Zero” como sencillo, dando una primera muestra del contenido adicional que formará parte de esta edición. Al igual que ocurre con Avengers: Endgame Encore, el lanzamiento busca ofrecer más contenido a los seguidores que ya conocen la obra original.

¿En qué están inspiradas las nuevas canciones de Taylor Swift?

Las nuevas canciones de The Life of a Showgirl: The Encore forman parte de una extensión del concepto presentado en el álbum original, con material adicional que amplía la etapa creativa de Taylor Swift.

Aunque la cantante no ha detallado públicamente el origen específico de cada una de las cuatro canciones nuevas, los títulos incluidos en esta edición representan una continuación del proyecto musical que presentó previamente. La propia Taylor Swift dijo que estas canciones era como una muestra de agradecimiento a sus seguidores por el éxito de su album.

El lanzamiento vuelve a generar una coincidencia con Marvel, ya que ambos proyectos llegan el mismo día y ofrecen a sus seguidores una nueva versión de algo que ya conocen: en el caso de Swift, nuevas canciones; en el caso de Avengers, escenas adicionales de una película estrenada originalmente en 2019.

Siete años después de aquel cruce entre ‘Me!’ y Avengers: Endgame, Taylor Swift y Marvel vuelven a compartir fecha de estreno, aunque esta vez con dos propuestas que buscan ampliar sus respectivos universos.