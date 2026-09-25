Australia vs Brasil en vivo: goles y resultado del partido amistoso, hoy 25 de septiembre de 2026

Siga las emociones del primer reto de la ‘Canarinha’ tras su pálida Copa del Mundo en Norteamérica.

Australia vs Brasil, en vivo | Claro Sports

Primer examen de Carlo Ancelotti después de la Copa del Mundo. La Canarinha, con nuevas caras y animada a pesar de los largos viajes, espera dejar un buen sabor frente a Australia en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, prácticamente en el otro lado del mundo. El elenco de los Socceroos ve una oportunidad inmejorable de dar un batacazo en la jornada, ante un rival en construcción, pero que mantiene a varias de sus figuras clave en los equipos más fuertes de Europa.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Australia vs Brasil hoy, 25 de septiembre de 2026?

Agéndese en su respectivo país para seguir el compromiso entre Australia y Brasil, que será muy temprano, sobre la madrugada en casi toda Latinoamérica:

México: 04:00 horas (canal sin confirmar).

04:00 horas (canal sin confirmar). Colombia: 05:00 horas (ESPN y Disney+).

05:00 horas (ESPN y Disney+). Estados Unidos: 06:00 horas (ET), 05:00 (CT) y 03:00 (PT) – Univisión, TUDN y ESPN+.

06:00 horas (ET), 05:00 (CT) y 03:00 (PT) – Univisión, TUDN y ESPN+. Argentina: 07:00 horas (TyC Sports).

Antecedentes del Australia vs Brasil y últimos resultados

No suelen verse mucho las dos escuadras. El último duelo de exhibición fue el pasado 13 de junio de 2017, donde Brasil despachó en Melbourne a los Socceroos con dos goles de Diego Souza, uno de Thiago Silva y otro de Taison. Ese equipo sudamericano lo dirigía Tite.

En total, Brasil manda en el historial ante Australia. El registro es de 11 partidos totales, donde el saldo fue de 8 victorias para la Canarinha, así como 2 empates y un triunfo para el rival. Solo se vieron una vez en Copas del Mundo, exactamente en 2006, con un triunfo 2-0 para los brasileños.

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