Elton John en México: estos son los nuevos precios de los boletos con descuentos de hasta el 60%

Los promotores encargados de los conciertos del músico británico anunciaron que se abrieron nuevas localidades en el Estadio Azteca

Entradas con descuento para conciertos de Elton John | @eltonjohn

Elton John está de regreso en México con una serie de conciertos en el Estadio Azteca. Además, los precios de las entradas tuvieron una actualización que incluye descuentos de hasta el 60 por ciento en algunas localidades.

Las empresas promotoras del evento, AEG Presents, Cárdenas Marketing Network y Enso Music, anunciaron la disponibilidad de nuevas localidades debido a la demanda que han generado los conciertos del cantante británico.

El intérprete de canciones como ‘Your Song’, ‘Rocket Man’, ‘Sacrifice’, ‘Bennie and the Jets’ y ‘I’m Still Standing’ volverá a México después de 14 años de ausencia, una noticia que generó expectativa entre sus seguidores en el país.

¿Cuándo son los conciertos de Elton John en el estadio Azteca? Fechas y horarios

Elton John se presentará en México con dos conciertos en el Estadio Azteca: el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026. Sus seguidores en la Ciudad de México podrán disfrutar nuevamente del espectáculo del artista británico.

Ambas presentaciones iniciarán en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá algún artista invitado o telonero para acompañar al músico durante sus conciertos.

Descuento en boletos para Elton John en el Azteca: lista de nuevos precios

Los fanáticos de Elton John en México mostraron un gran interés por adquirir entradas para el Estadio Azteca y presenciar uno de los conciertos más esperados del año. Debido a esta demanda, se habilitaron nuevas localidades en el inmueble con descuentos del 50 y 60 por ciento.

Los precios de los boletos van desde mil 208 hasta 19 mil 520 pesos mexicanos, dependiendo de la zona seleccionada. Entre las localidades con descuento del 50 por ciento se encuentran Terraza Inter, Lateral 100, Preferente B, Super Seats y Chairman’s Club.

Por otra parte, las zonas Platino, Gold, Platino Lateral, Gold Lateral, Silver, Gold B, Preferente, Platino Lateral B, Preferente Lateral, Gold Lateral B y Silver Lateral B cuentan con un descuento del 60 por ciento.