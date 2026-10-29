Toluca va por todo: Everardo López advierte al América y apunta a la Intercontinental

El defensa habló en exclusiva con Claro Sports por W Radio sobre el América, la racha sin triunfos, la Selección Mexicana y sus objetivos internacionales

Everardo López, jugador del Toluca, no oculta su deseo de levantar un nuevo título internacional. El defensa de 21 años habló en exclusiva con Claro Sports por W Radio antes del encuentro frente al América, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, y abordó el momento de los Diablos Rojos, sus convocatorias con la Selección Mexicana y el calendario internacional que espera al club en diciembre en la Copa Intercontinental.

El siguiente compromiso será ante las Águilas, este sábado 31 de octubre a las 21:10 horas, un partido que López reconoce por el peso del rival dentro del fútbol mexicano. “Sí, obviamente como cualquier equipo, pero obviamente que siempre está el nombre. Sabemos que América es un club importante acá en México y bueno, tomarlo como se merece, como un partido serio y especial sobre todo”.

Toluca llegará al encuentro después de seis partidos consecutivos sin ganar, periodo en el que acumula cuatro empates y dos derrotas, incluidos tres igualadas seguidas. Sobre el momento del equipo dirigido por Antonio Mohamed, el defensor señaló: “No podría decirte qué sucede porque es raro. El Turco ha hablado mucho con nosotros, menciona que son rachas. Ahora estamos pasando por un momento no tan bueno, pero lo importante es que seguimos intentando y esperemos ahora el sábado retomar la victoria ante América”.

López ha tenido participación constante durante el Apertura 2026. Suma 10 partidos disputados, nueve como titular, 766 minutos y un gol, números que también han coincidido con su presencia en las convocatorias de la Selección Mexicana después de haberse quedado cerca de formar parte del plantel mundialista de 2026.

Sobre ese proceso, el zaguero explicó: “Contento, como lo mencioné antes, muy contento, agradecido también de haber sido tomado en cuenta, porque a principio de año no estaba en mis planes. Me cambió muy rápido todo, me pasaron las cosas super rápido y el ser tomado en cuenta para mí fue muy especial, darme cuenta de que había posibilidades y bueno, me quedo con eso, con el haber sido convocado y ahora que soy nuevamente tomado en cuenta por Rafa (Márquez), tratar de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible para seguir en el proceso”.

Además de la Liga MX, Toluca tendrá actividad internacional en diciembre con su participación en la Copa Intercontinental, un torneo que López coloca entre sus objetivos. Ante la posibilidad de elegir entre otro título de liga y un campeonato internacional, respondió: “Estaría contentísimo de ganar las dos. Sabemos que es complicado también, pero nuestra ilusión es seguir con lo internacional. No vamos a descuidar la liga, vamos a ir por ambas, pero para mí en lo personal, si me dices, sería muy bonito ganar la Intercontinental”.

Finalmente el defensor también recordó su paso por el Mundial sub 20 disputado en Chile durante 2025 y la proyección de esa generación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. “Nos quedamos con la espinita un poquito, sabíamos que podíamos seguir avanzando en ese Mundial […] Varias ocasiones fue Rafa a la concentración con Selección, sabíamos que iban a estar pendientes de nosotros porque había opciones de que alguno que otro se subiera a esa lista. Y bueno, ahora justo con el caso de Gil (Mora) y saber que se siguen abriendo puertas para nosotros con Rafa fue sumamente importante y en el momento en que seamos tomados en cuenta tratar de aprovecharla de la mejor manera”.

Con tres fechas por disputarse el Toluca se ubica en el quinto lugar de la tabla general, a cinco puntos del líder América. El siguiente examen llegará frente a las propias Águilas, en un partido en el que los Diablos buscarán terminar una racha de seis encuentros sin victoria antes de entrar en la recta final del torneo.