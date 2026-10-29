Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 29 de octubre? Azules o Rojos

Rojos y Azules vuelven a disputar la residencia después de una jornada con Supervivencia, Medalla Femenil y nuevas tensiones internas

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y quién gana hoy? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este jueves 29 de octubre con una nueva disputa por la Villa 360, después de una jornada en la que el equipo Rojo ganó la primera Batalla por la Supervivencia y Katia Gallegos entregó una celebración a los Azules al quedarse con la Medalla Femenil. La décima semana entra así en otro punto importante para ambos grupos, que volverán a enfrentarse por las mejores condiciones de descanso dentro de la competencia.

Los avances del episodio de hoy muestran tensión dentro de las dos escuadras. Leo cuestiona la cercanía de los Azules con sus rivales y pide modificar la postura del equipo, mientras Heliud Pulido asegura que dentro del conjunto Rojo existen dudas sobre su lesión. También se anticipa una contrarreloj individual que pondrá en riesgo a los 11 hombres antes de que la noche cierre con la batalla por la Villa 360 en el circuito denominado “3D Pixel”.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy jueves 29 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza este jueves 29 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por Azteca UNO y mediante Disney+. El episodio incluirá la prueba individual entre los hombres y posteriormente el enfrentamiento colectivo por la Villa 360.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El ganador de la Villa 360 de este jueves todavía no está confirmado y el resultado se conocerá hasta que se dispute la prueba durante el programa. Rojos y Azules llegarán al circuito después de una semana en la que el conjunto escarlata ha conseguido resultados importantes en las competencias colectivas, aunque el marcador de esta nueva serie dependerá de lo que ocurra durante la emisión.

El antecedente inmediato favorece precisamente a los Rojos. El pasado lunes 26 de octubre derrotaron 8-6 a los Azules y recuperaron la Villa 360, poniendo fin a la estancia celeste en las instalaciones. Aquella jornada también estuvo acompañada por la llegada de nuevos refuerzos y abrió una décima semana en la que la dinámica entre ambos equipos volvió a cambiar.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es una de las competencias por equipos de Exatlón México y enfrenta a Rojos y Azules en circuitos que combinan velocidad, resistencia, coordinación y precisión. El resultado determina qué escuadra obtiene durante los siguientes días el espacio destinado a mejores condiciones de descanso dentro del programa.

El equipo ganador accede a habitaciones, camas y áreas diseñadas para facilitar la recuperación después de las pruebas físicas, mientras el conjunto derrotado debe permanecer en la Barraca Metálica. Por ello, la Villa 360 no representa únicamente un premio dentro de la competencia, sino también una diferencia en las condiciones de alojamiento y preparación de los participantes.

¿Quién ganó la Batalla por la Supervivencia y la Medalla Femenil?

El equipo Rojo ganó la primera Batalla por la Supervivencia el miércoles 28 de octubre y evitó que uno de sus integrantes quedara comprometido por esa prueba rumbo al Duelo de Eliminación. La derrota dejó a los Azules con la necesidad de responder en las siguientes competencias de Supervivencia para reducir el riesgo de colocar a más atletas en la definición del domingo.

En la prueba individual, Katia Gallegos consiguió la Medalla Femenil para el equipo Azul y sumó una ventaja personal que puede utilizarse en caso de llegar a una eliminación. De esta manera, la jornada anterior terminó repartiendo resultados entre ambas escuadras: los Rojos se quedaron con la competencia colectiva y los Azules con la presea individual.

La actividad de este jueves agregará otro elemento rumbo al domingo, ya que los 11 hombres participarán en una contrarreloj individual que dejará a uno de ellos instalado en el Duelo de Eliminación. Después llegará la nueva batalla por la Villa 360, mientras las conversaciones mostradas en los avances —desde las críticas de Leo hasta las dudas expresadas por Heliud— acompañan una semana en la que los resultados deportivos y la dinámica interna comienzan a cruzarse.