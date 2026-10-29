Panthers vs Packers en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 8, al momento

Este jueves por la noche inicia la octava semana de la temporada con dos franquicias que necesitan de la victoria en la campaña

Panthers vs Packers, en vivo el partido de la NFL | Claro Sports

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre North Carolina Panthers y Green Bays Packers, en el duelo de jueves por la noche en la NFL por el inicio de la semana 8 de la temporada 2026.

¿A qué hora inicia el Carolina vs Packers por la Semana 8 de la NFL?

El partido entre Panthers y Packers para dar inicio a la Semana 8 de la NFL en el Lambeau Field se llevará a cabo este jueves 29 de octubre, en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México.