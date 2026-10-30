¡Increíble! Christian Watson sale lesionado, es trasladado al hospital y regresa para jugar con los Packers

El receptor de Green Bay sufrió una lesión en el pecho ante Carolina, pero recibió autorización médica para reincorporarse al encuentro

Christian Watson regresa del hospital para jugar con Packers | Reuters

Christian Watson protagonizó uno de los momentos del partido entre Green Bay Packers y Carolina Panthers del Thursday Night Football, luego de sufrir una lesión en el pecho que obligó a trasladarlo en ambulancia a un hospital para someterse a estudios médicos. Sin embargo, el receptor consiguió regresar al Lambeau Field y reincorporarse al encuentro durante el tercer cuarto.

El incidente ocurrió durante el segundo periodo, cuando Watson completó una recepción de 53 yardas tras un pase de Jordan Love. En la jugada, el defensivo Will Lee cayó sobre el jugador de Green Bay, quien terminó golpeándose contra el balón al llegar al césped. Aunque logró abandonar el terreno de juego por sus propios medios, el cuerpo médico decidió enviarlo al vestidor para realizar una evaluación.

Los Packers informaron que Watson presentaba una lesión en el pecho y que sería trasladado a un hospital como medida de precaución. Los médicos buscaron descartar complicaciones en la zona de la articulación esternoclavicular, ubicada entre el esternón y la clavícula, después del impacto que recibió durante la recepción.

Watson regresa al partido tras ir al hospital

La reportera Kaylee Hartung, de Amazon Prime Video, informó que el receptor había recibido autorización médica para abandonar el hospital y que se encontraba de regreso al estadio. En ese momento, Green Bay todavía lo mantenía en su reporte como jugador en duda para reincorporarse al encuentro.

Watson volvió a las instalaciones del Lambeau Field en ambulancia y posteriormente apareció en la banca de los Packers durante el tercer cuarto. Tras recibir la autorización para regresar al terreno de juego, el receptor se incorporó a la ofensiva cuando quedaban 4:01 minutos por disputarse en ese periodo.

🚨 INJURY UPDATE: Christian Watson is walking but going in an ambulance to the hospital with what is believed to be a chest injury. https://t.co/1aKJriwyXM — Polymarket Football (@PolymarketBlitz) October 30, 2026

Antes de abandonar el partido, el jugador de 27 años había registrado seis recepciones para 100 yardas, incluida la ganancia de 53 yardas en la acción que provocó su salida. Con esa producción alcanzó las 695 yardas por recepción en la temporada 2026, superando su registro personal en apenas siete encuentros.

El receptor llegó al compromiso frente a Carolina con 595 yardas y seis anotaciones, además de un promedio de 17.5 yardas por recepción. Estas cifras lo colocaban entre los jugadores con mayor producción ofensiva de la NFL durante las primeras semanas de la campaña.

Christian Watson 🦸‍♂️ https://t.co/eGJlIDjdAJ — Ian Rapoport (@RapSheet) October 30, 2026

La situación también generó preocupación debido a los antecedentes médicos de Watson, quien ha enfrentado distintas lesiones desde su llegada a la NFL en 2022. Durante la temporada 2023 participó en nueve encuentros, mientras que en 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera de actividad durante el inicio de la campaña siguiente.

El regreso de Watson permitió a Green Bay recuperar a uno de sus receptores durante el desarrollo del partido, en el que los Packers habían tomado una ventaja de 27-13 gracias a una recepción de anotación de Josh Jacobs, tras un pase de cuatro yardas de Jordan Love cuando restaban 7:30 minutos del tercer cuarto.

Por su parte, Carolina también perdió a Will Lee, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la misma jugada en la que Watson recibió el golpe. Los Panthers descartaron su regreso, mientras que Green Bay informó que el ala cerrada Josh Whyle tampoco continuaría debido a una conmoción cerebral.