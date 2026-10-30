Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5

Independiente Santa Fe visita a Atlético Nacional hoy 29 de octubre. Conoce el horario, la transmisión y quién es favorito para este duelo.

Nacional vs Santa Fe en vivo por la Liga BetPlay | Claro Sports

Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se ponen al día con su partido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, el cual estaba aplazado desde hace varias semanas. El cuadro paisa, ya clasificado, busca los tres puntos para consolidarse en el liderato, mientras que el bogotano para asegurar su participación en la fiesta de final de año.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe y dónde ver en vivo hoy 29 de octubre de 2026?

El partido entre el cuadro ‘verdolaga’ y el ‘albirrojo’ dará comienzo a partir de las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot, según lo estipulado por Dimayor. Por otra parte, la transmisión de televisión está a cargo del canal Win Sports + y una alternativa vía online es por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe: así salen a la fecha 5 de la Liga Betplay 2026-II

Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Felipe Marín; Andrés Sarmiento, Elías Cabrera, Juan Rengifo y James Rodríguez. DT: Lucas González.

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Mateo Puerta; Jhojan Torres, Alexis Zapata, Kilian Toscano, Luis Palacios, Maximiliano Lovera y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 5 de Liga Betplay 2026?

Ambos comparten que de sus últimos tres partidos jugados, dos han ganado y el tercero del último hacia atrás lo perdieron. Eso quiere decir que llevan dos triunfos al hilo. En el papel se vislumbra un encuentro parejo, aunque Nacional es fuerte en casa y la balanza se va ligeramente hacia ese lado. La última vez que jugaron en el Atanasio todo finalizó por 1-1.

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