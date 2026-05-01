David Benavidez se burla de la pelea del Canelo ante Mbilli: “¿Quién quiere ver esa mierda?”

David Benavidez critica la pelea entre Canelo y Mbilli previo a su combate ante Zurdo Ramírez en Las Vegas

David Benavidez firma con Arabia Saudita | Camporeale; Reuters

David Benavidez volvió a referirse sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y a su próxima pelea programada para septiembre, luego de que se confirmará que el rival será el francés Christian Mbilli en Arabia Saudita. El pugilista mexicoamericano expresó su postura tras ser cuestionado en conferencia de prensa.

El tema surgió en medio de la previa a su combate ante Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, pero Benavidez no evitó dar su opinión sobre el anuncio. Durante años, su nombre fue mencionado como posible oponente de Álvarez, sin que se concretara un acuerdo entre ambas partes.

Al ser cuestionado, Benavidez mostró su desacuerdo con la elección del rival. “¿Quién quiere ver esa mierda? ¿Quieren ver eso? No quiero ser un imbécil, pero al final del día nadie quiere ver esa mierda”, declaró ante los medios presentes.

En la misma intervención, el boxeador señaló que existían otras opciones dentro de la división que, desde su perspectiva, habrían generado mayor interés. “Hubiera peleado contra Diego Pacheco, es mucho más grande que Mbilli, pero no lo sé, los medios siguen preguntándome sobre eso, pero este fin de semana tenemos grandes peleas”, agregó.

El comentario se da en un contexto en el que Benavidez ha buscado posicionarse como rival directo de Álvarez. Sin embargo, su enfoque inmediato se mantiene en el compromiso que sostendrá este fin de semana ante Ramírez.

Sobre ese combate, el mexicoamericano dejó en claro que su objetivo es obtener el resultado en el ring. A pesar de la relación que existe entre ambos fuera del cuadrilátero, indicó que la pelea se desarrollará bajo otras condiciones.

“Hay que esperar a verlo. No creo que pueda soportarlo, para ser honesto. La gente de 168 y 175 no pudo soportar mi velocidad así que, definitivamente, sé que tendrá problemas para manejar mi velocidad”, comentó.

Además, explicó parte de lo que buscará ejecutar durante la pelea, haciendo énfasis en su estilo ofensivo. “Estoy pensando en meter mis combinaciones y hacer el mayor daño posible”, señaló.

El combate ante Gilberto Ramírez representa un paso relevante dentro de su trayectoria, mientras continúa en busca de oportunidades frente a otros nombres dentro del boxeo. Por ahora, su atención se centra en el resultado de este fin de semana y en el desarrollo de su carrera en las próximas funciones.

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