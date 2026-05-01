Osmar Olvera y Juan Celaya, plata en el trampolín de 3m sincronizados en la Súper Final de clavados de Beijing

Los clavadistas mexicanos se quedaron con un total de 420.57 puntos para estar en el segundo puesto por debajo de la dupla de China

Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro | @COM_Mexico

La dupla mexicana conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya conquistó la medalla de plata en la prueba de trampolín de 3m sincronizados durante la Súper Final de las Copas del Mundo de clavados 2026, celebrada en Beijing.

Los representantes nacionales registraron una puntuación total de 420.57 unidades, resultado que les permitió ubicarse en la segunda posición del podio, solo por detrás de la pareja china integrada por Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, quienes dominaron la competencia con 460.68 puntos.

El tercer lugar fue para la pareja de Gran Bretaña, Anthony Harding y Jack Laugher, quienes se quedaron con la medalla de bronce tras acumular 406.20 unidades.

A lo largo de la competencia, Olvera y Celaya se mantuvieron en la disputa por los primeros lugares desde las rondas iniciales, mostrando consistencia en la ejecución de sus clavados. Su mejor desempeño llegó en la tercera ronda, donde lograron posicionarse momentáneamente en el segundo puesto, consolidándose como una de las duplas más competitivas del evento.

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Los clavadistas Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya logran la medalla de plata, con 420.57 puntos, en trampolín de 3 m sincronizados, en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026. pic.twitter.com/ui6hN65Jm1 — CONADE (@conadeoficial) May 1, 2026

No obstante, una calificación más baja en el penúltimo intento provocó que descendieran a la tercera posición y se distanciaran de la pareja china, que se mantuvo firme en el liderato. A pesar de ello, los mexicanos lograron recomponerse en la recta final de la prueba, cerrando con una ejecución sólida que les permitió recuperar el segundo lugar y asegurar la medalla de plata.

El resultado confirma el buen momento de la dupla mexicana en el escenario internacional, en un certamen que reúne a los mejores exponentes de la disciplina a nivel mundial.

Por su parte, Osmar Olvera continuará su participación en la Súper Final con actividad en las pruebas de trampolín de 3m y 10m mixtos, además de la final individual en el trampolín de 3m, donde buscará seguir sumando resultados destacados para la delegación mexicana.

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