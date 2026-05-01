Luis Flores defiende a Aguirre y lanza aventurado pronóstico de la selección mexicana en el Mundial 2026

Flores confía en Aguirre y ve al Tri en cuartos del Mundial 2026; también critica la reacción de la afición ante Portugal

Luis Flores, exseleccionado mexicano, analizó el momento de la selección mexicana bajo el mando de Javier Aguirre, así como la reciente convocatoria con jugadores de la Liga MX, misma que ha generado polémica. El exfutbolista destacó que el técnico ya tiene claro el grupo con el que trabajará rumbo al Mundial 2026.

“Yo creo que para él es importante ir adelantando los nombres que van a conformar la selección. Él conoce perfectamente a los jugadores y sabe con quiénes va contando; su plan A y su plan B ya lo tiene más que claro”, señaló en entrevista para AS Claro en W Deportes. Además, apuntó que los últimos partidos amistosos serán clave para definir el ritmo competitivo del equipo.

Pronóstico claro para el Mundial

Flores no dudó en dar su expectativa sobre el desempeño del Tricolor en la Copa del Mundo. “Tengo la ilusión de que apoyemos a la selección y que esta nos contagie de entusiasmo desde la cancha. Mi pronóstico es que va a estar en cuartos”, afirmó.

También habló sobre la relación con la afición, particularmente tras lo ocurrido en el partido ante Portugal durante la reinauguración del Estadio Azteca, donde el público terminó abucheando al Tricolor.

“La gente se equivocó de partido; esperaban algo muy atractivo o ver a Cristiano Ronaldo, pero no hubo opciones de gol y los boletos estaban carísimos. La gente no recibió lo que pagó”, explicó. Aun así, destacó el rendimiento ante Bélgica, donde el equipo mostró mayor posesión y generación de juego.

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