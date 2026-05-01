Municipal sufre más de la cuenta para vencer a un duro Guastatoya

Los de Acevedo se impusieron en un muy difícil partido.

Municipal toma ventaja en el primer juego. (Rojos X)

Por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el equipo de Guastatoya recibía en su estadio el David Cordón Hichos a su similar de Municipal, en busca de poder sacar un buen resultado en casa. Por su parte, los ‘escarlatas’ llegaban en calidad de candidatos a quedarse con el partido y la serie.

El caso fue que los de Acevedo terminaron quedándose con la victoria, sufrida y trabajada, por 1 a 0 gracias a un gol del experimentado defensor José Mena, quien sobre el minuto 73 de partido marcó el gol que terminaría siendo el de la victoria, poniendo también cierta justicia en el marcador ya que Municipal era más y jugaba mejor que su rival.

Sobre el final del partido se produjeron una serie de incidentes dentro del campo entre jugadores que terminó provocando dos expulsiones, una por lado. Escobar por el lado del pecho amarillo, y José ‘Caballo’ Morales por el lado de los visitantes. Ninguno de los dos estará en el juego revancha que se disputará este fin de semana en El Trébol, al que los de Municipal llegan como favoritos.

¿Cómo son los partidos de ida y vuelta del Torneo Clausura de Guatemala?

Los encuentros de ida se disputarán entre miércoles y jueves. El 29 de abril, Cobán Imperial recibirá a Mixco a las 15:00 horas, mientras que Antigua GFC será local frente a Comunicaciones a las 18:00. Ambos partidos abrirán la ronda eliminatoria.

El jueves 30 de abril continuará la actividad con otros dos compromisos. Marquense se enfrentará a Xelajú MC a las 16:30 horas, y Guastatoya jugará en casa ante Municipal a las 19:00. Con estos duelos se completarán los primeros 90 minutos de cada serie.

Los partidos de vuelta están programados para el fin de semana. El sábado 2 de mayo, Mixco recibirá a Cobán Imperial a las 15:00 horas, y Comunicaciones hará lo propio frente a Antigua GFC a las 18:00.

La jornada se cerrará el domingo 3 de mayo con dos encuentros clave. Municipal enfrentará a Guastatoya a las 16:30 horas, mientras que Xelajú MC será local ante Marquense a las 19:00, en partidos que definirán a los semifinalistas.

¿Cómo se definirán las series en caso de empate?

El formato de competencia establece que cada serie se definirá por el marcador global. En caso de igualdad en goles, avanzará el equipo mejor ubicado en la fase regular, sin necesidad de tiempos extra ni penales.

Con este panorama, los cuartos de final del Clausura 2026 prometen una fase intensa, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el título del fútbol guatemalteco.

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