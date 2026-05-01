Hugo Rodallega y un emotivo mensaje a la hinchada de Santa Fe que viajó a Argentina

Los jugadores son conscientes que deben lograr una victoria ante Internacional de Bogotá este domingo en El Campín.

Hinchada Santa Fe en Argentina / Alejandro PAGNI / AFP

Independiente Santa Fe ya se encuentra en Colombia. El cuadro ‘Cardenal’ arribó a Bogotá este jueves 30 de abril, después de lo que fue la derrota en Buenos Aires 2-1 a manos de Platense, en el marco de la tercera jornada de la Copa Libertadores, el equipo sigue sin ganar en lo que va de esta edición y marcha último del grupo E del certamen.

Fruto de estos malos resultados en la ‘Gloria de América’ las críticas contra Pablo Repetto han caído en las últimas horas. Prensa capitalina e hinchas del ‘Primer Campeón’ ven en el técnico uruguayo y un par de jugadores como los culpables de la situación del equipo en el campeonato continental.

Otra de las quejas de la parcial santafereña, fue el rendimiento de Santa Fe este miércoles contra Platense, mucho más después de la gran cantidad de hinchas que viajaron a Buenos Aires para presenciar este partido, sin embargo se encontraron con otro mal resultado. Por tal motivo los mensajes en redes sociales no se hicieron esperar.

Dicho esto, Hugo Rodallega escribió un mensaje para esos aficionados que los acompañaron en este duelo: “Sencillamente espectacular. No existen palabras para agradecer a la gran cantidad de hinchas que nos acompañaron en Argentina”. “Aceptamos nuestra responsabilidad en el resultado, pero esto demuestra la grandeza del club en su gente” y recalcó: “Simplemente gracias”.

Hugo Rodallega de Santa Fe / IG

Después de lo que fue la derrota de Independiente Santa Fe ante Platense en condición de visitante, el equipo ultima detalles de lo que será el encare de la 19° jornada de la Liga BetPlay 2026-I, la última del todos contra todos. El ‘León’ recibe a Internacional de Bogotá en El Campín este domingo 3 de mayo en El Campín a partir de las 03:30 de la tarde y depende de sí mismo, de una victoria, para jugar los playoffs.

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