¡12 partidos sin ganar! Tigre aprovecha y se quita la mala racha ante América

Después de caer en el clásico caleño, los de David González no levantan cabeza y se están quedando fuera de todo en competición internacional.

Tigre vs América Copa Sudamericana / Vizzor Image.

Tigre aprovechó el mal momento de los equipos colombianos para quitarse una mala racha de varios encuentros sin ver la victoria en todas las competencias. Este jueves recibió al América de Cali en el Estadio José Dellagiovanna en Buenos Aires, Argentina y lo venció 2-0 por la tercera jornada de la Copa Sudamericana.

América de Cali sabía que se iba a enfrentar a un equipo que llevaba 12 partidos sin conocer la victoria, por tal motivo salieron con una propuesta netamente ofensiva y en búsqueda de los 3 puntos. Por su parte Tigre no sufría el partido, pero tampoco tenía el control del mismo y en un par de ataques, los ‘Diablos Rojos’ ahogaron el grito de gol.

Primer batacazo

Desde un lateral nació el primer gol de la contienda en Buenos Aires. La delantera de Tigre aprovechó la desatención de la defensa del América de Cali. Omar Bertel, tal vez uno de los responsables, regala la espalda Ignacio Russo se la pivoteó a Martín Garay, el ex-Atlético Tucumán solo la tuvo que tocar, la pelota hizo un extraño para derrotar a Jorge Soto al 14′.

Con el mismo envión anímico con el que inicio el compromiso, los jugadores del cuadro colombiano siguieron atacando. Yeison Guzmán, Tomas Ángel y Jhon Murillo eran los más insistentes de la visita para buscar el empate lo más pronto en tierras argentinas.

Segundo golpe para América

Sin ser el equipo equilibrado durante todo el partido y sin la necesidad latente de tener el control del balón, Tigre volvió a golpear. Desde un cobro de tiro de esquina del costado derecho, el cuadro de Buenos Aires aprovechó las falencias defensivas de América, Elías Cabrera le ganó la marca al defensor colombiano y en el segundo palo en solitario apareció Santiago Russo y el delantero remató de pierna derecha para el 2-0 al 27′.

Segundo tiempo

David González decidió que no iba a hacer sustituciones en el inicio del segundo tiempo, le quería dar más rodaje a la nómina que hacía un buen partido, pero que por desatenciones iba perdiendo el mismo. Jan Lucumí, Dylan Borrero, Adrián Ramos y Brayan Correa fueron las caras nuevas del cuadro caleño en Buenos Aires, pero poco pudieron hacer para que el marcador cambiara en un pálida segundo tiempo.

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