TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 5 de noviembre

Sigue la mejor lucha libre del mundo en las pantallas de Claro Sports Premium

Sigue en vivo TNA en vivo en Claro Sports

TNA Thursday Night iMPACT! regresa este jueves con una cartelera que tendrá en juego los Campeonatos Mundiales en Parejas y un enfrentamiento en la división femenil. Nic y Ryan Nemeth defenderán sus títulos ante Leon Slater y Amazing Red en un duelo entre campeones, mientras Allie y Shotzi Blackheart unirán fuerzas para enfrentar a Fire ’N Flava, equipo conformado por Kiera Hogan y Tasha Steelz.

Uno de los combates de la noche tendrá como protagonistas a Leon Slater, quien se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de TNA durante Bound for Glory, y Amazing Red, actual monarca de la División X. Ambos buscarán arrebatarles los cinturones a The Nemeths. Por su parte, Allie intentará resolver sus diferencias con Kiera Hogan después de que su excompañera la responsabilizara por la pérdida de los Campeonatos Mundiales en Parejas de las Knockouts. La rivalidad también involucra a Tasha Steelz y Shotzi Blackheart, quienes intervinieron en el conflicto.

La función también incluirá el enfrentamiento entre Eddie Edwards y Bear Bronson, con el control de The System en juego si Bronson consigue la victoria. Además, Frankie Kazarian y Avery Styles debutarán como pareja, mientras The Righteous realizarán la ceremonia de iniciación de Harley Hudson, quien aceptó unirse al grupo. Todos estos acontecimientos formarán parte de TNA Thursday Night iMPACT!, que se podrá seguir a través de Claro Sports Premium.